Kimberley Walsh, star de Girls Aloud, est enceinte de son troisième enfant.

Elle va devenir maman pour la troisième fois avec son mari Justin Scott.

Le chanteur a confirmé l’heureuse nouvelle dans une interview avec OK! magazine, révélant que le couple est ravi de redevenir parents.

Elle a dit: « Pour la famille, il y a eu un peu de lumière au loin et quelque chose à regarder, à s’enthousiasmer et à planifier. »

Kimberley est enceinte de 15 semaines et attend l’arrivée de son troisième bébé en 2021.

Elle a révélé que sa bosse était déjà visible, ajoutant: « Parce que c’est ma troisième, ça va sortir un peu plus vite.

« Et j’ai tendance à avoir de gros bosses. »







Kimberley a poursuivi en expliquant en quoi cette grossesse était différente de ses deux précédentes en raison des restrictions concernant la pandémie de coronavirus.

Elle a dû assister seule à son scan de 12 semaines car son mari Justin s’occupait de leurs deux enfants, qui avaient été renvoyés de l’école à la maison en raison d’une épidémie dans leur école.

Le chanteur a poursuivi: « Nous devons accepter qu’il y aura des choses comme ça qui nous seront lancées en cours de route. »

« Si vous avez un bébé en ces temps, ce ne sera pas simple. »







(Image: Mike Marsland / WireImage)









Kimberley a déclaré que le bébé était « planifié » car elle n’a pas caché le fait qu’elle voulait agrandir sa famille.

Cependant, elle a hâte de ralentir et de profiter de sa grossesse car elle était tellement occupée quand elle avait ses enfants trop proches les uns des autres.

Elle a ajouté à propos de ses projets de bébé: «Nous avons bavardé tout au long du verrouillage et avons dit que la famille était tout et que nous n’avions pas vraiment fini, et nous aimerions bien en ajouter un de plus.









« Nous avons juste de la chance que cela soit arrivé assez rapidement. »

La star de Girls Aloud a également révélé comment le couple avait annoncé la nouvelle du bébé à leurs fils – ils ont créé une chasse au trésor de Noël qui a culminé avec une note laissée sous l’arbre qui disait: « Maman a un bébé dans le ventre. »

Lisez l’histoire complète en OK! magazine cette semaine.