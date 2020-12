La star de Girls Aloud, Kimberley Walsh, a annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

La chanteuse de 39 ans est déjà maman de deux petits garçons – Bobby, six ans, et Cole, quatre ans – avec son mari, l’ancien membre du boyband Justin Scott.

Walsh a posté l’heureuse mise à jour sur Instagram, en écrivant: « Ils disent que 3 est le chiffre magique! C’est un moment étrange mais je suis tellement heureux de partager cette belle nouvelle avec vous tous! Moi, Justin et les garçons sont tellement excités d’en ajouter un autre petit munchkin à notre équipage. «

Image:

Walsh espérait rencontrer ses camarades de groupe Girls Aloud avant Noël



Des amis célèbres, dont Denise van Outen, Kara Tointon et Binky Felstead, n’ont pas tardé à la féliciter.

Elle a d’abord révélé sa grossesse dans une interview avec OK! Magazine, disant à la publication: « Il y a eu un peu de lumière au loin et quelque chose à regarder, à susciter et à planifier. »

Walsh a déclaré qu’elle était enceinte d’environ 15 semaines au moment de l’entrevue et a révélé qu’elle et Justin avaient commencé à essayer d’avoir un autre bébé pendant le confinement, et que cela s’était « passé assez rapidement ».

Elle a dit que sa bosse de bébé a été rapide à montrer car c’était son troisième enfant, ajoutant « et j’ai tendance à avoir de grosses bosses ».

Elle a admis que ses garçons tenaient à connaître le sexe du bébé et a déclaré qu’elle pourrait le découvrir au cours de son scan de 20 semaines.

Walsh a déclaré que quel que soit le sexe, le bébé serait probablement son dernier enfant. Elle a également dit qu’il ne s’agissait pas seulement d’essayer d’ajouter une fille à sa progéniture.

Au moment de l’entretien, Walsh a déclaré qu’elle avait dit à son ancien Filles à voix haute Cheryl et Nicola Roberts à propos de sa grossesse mais n’avaient pas pu voir non plus Sarah Harding ou Nadine Coyle.

Image:

Harding a révélé qu’elle suivait un traitement pour un cancer du sein



Walsh a déclaré que les filles espéraient se rencontrer en personne avant Noël, mais le resserrement des restrictions sur le COVID-19 les avait forcées à abandonner leurs projets.

En août de cette année, Harding, 39 ans, a révélé qu’elle avait été diagnostiqué avec un cancer du sein avancé.

Elle subit actuellement une chimiothérapie pour lutter contre la maladie, qui s’est également propagée à d’autres parties de son corps.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Suite à son diagnostic, elle a a écrit l’histoire de sa vie, qui sera publié dans la nouvelle année.

Plus tôt cette année, Walsh a joué dans la comédie musicale à distance sociale Sleepless aux côtés de Jay McGuiness, basée sur la comédie romantique à succès Meg Ryan Sleepless In Seattle.