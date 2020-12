Kimberley Walsh a admis qu’elle craignait de subir une fausse couche avant d’annoncer qu’elle est enceinte.

L’ancienne chanteuse de Girls Aloud, 39 ans, a annoncé cette semaine qu’elle attend son troisième enfant avec son mari de quatre ans Justin Scott.

Mais Kimberley, qui partage également ses fils Bobby, six ans et Cole, quatre ans, avec Justin, a déclaré qu’elle craignait de devenir excitée par la grossesse car elle craignait de perdre le bébé au cours du premier trimestre.

Parler à OK! magazine, Kimberley a expliqué: «Les premiers mois sont toujours un peu inquiétants car vous ne voulez pas vous laisser trop exciter.







« Il y a tellement de problèmes que les gens peuvent avoir et les fausses couches sont si courantes, donc vous êtes toujours pleinement conscient que vous pourriez ne pas arriver à ce point. »

Kimberley est enceinte de 15 semaines et attendue en 2021.

Et elle était ravie quand elle a atteint le deuxième trimestre en toute sécurité.







Elle a ajouté: « C’est bien d’arriver à ce stade et de penser: ‘OK, tout semble aller bien.' »

Kimberley a déclaré que le bébé était « planifié » car elle n’avait pas caché le fait qu’elle voulait agrandir sa famille.

La chanteuse a révélé qu’elle devait assister seule à son scan de 12 semaines alors que son mari Justin s’occupait de leurs deux enfants, qui avaient été renvoyés de l’école à la maison en raison d’une épidémie dans leur école.







Elle a également admis qu’elle était plus inquiète au cours de cette grossesse qu’au cours de ses deux premières.

Kimberley a déclaré: «En fait, cela empire.

«La troisième fois autour de toi t’inquiète presque plus, et tu es plus vieux, donc je pense que ça signifiait plus d’arriver à ce stade.

* The Miscarriage Association (01924 200 799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires. Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou envoyer un courriel à info@miscarriageassociation.org.uk