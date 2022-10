Kimberley Walsh de The Masked Dancer révèle un régime de remise en forme brutal pour se mettre en forme pour le spectacle

Les Odd Socks du danseur masqué étaient peut-être un costume idiot, mais Kimberley Walsh l’a pris très au sérieux.

La star de Girls Aloud, qui a été démasquée samedi, a révélé qu’elle avait suivi un régime de remise en forme brutal, elle était donc assez forte pour porter l’énorme tenue du jeu de devinettes d’ITV.

TVI

Kimberley a déclaré: «Je m’entraînais avec un gilet lesté pour essayer de m’habituer au poids.

«Et je portais un masque à oxygène et tout ça.

«Ainsi, au moment où je suis parti, j’étais capable de faire deux ou trois répétitions lors des répétitions massives devant la caméra.

“Quand j’ai commencé à répéter, je pouvais à peine arriver à la fin de la routine, même sans costume.

En savoir plus sur Kimberley Walsh APPEL DES CHAUSSETTES Kimberley Walsh de Masked Dancer révèle comment elle a gardé le secret de sa copine Cheryl GASTRONOMIE À l’intérieur de l’incroyable manoir de Kimberley Walsh alors qu’elle révèle le relooking de la salle à manger

“Mais je pense que le poids que j’ai perdu, je l’ai juste remplacé par du carburant parce que ça prenait tellement d’énergie !”

Les costumes de The Masked Dancer et de son émission sœur, Masked Singer, comprennent un énorme masque construit sur une cage et un body lourd.

Et cela rendait le lancer de formes difficile.

Kimberley a ajouté: “C’était vraiment, vraiment lourd. Comme, vraiment lourd.





“Certains mouvements, nous les chorégraphierions en quelque sorte dans la pièce sans le costume, puis lorsque vous l’essaieriez, ce n’est tout simplement pas possible, vous n’avez donc qu’à le changer littéralement le jour du spectacle.

«Il y avait comme un mouvement de breakdance, à Montel Jordan et Tricky, pour se mettre à terre et tourner en rond et le masque comme ça, m’a littéralement fait tomber.

“J’étais comme, non, ça ne marchera pas. Repensons-y.

Maintenant, Kimberley a pu envoyer un SMS à son amie Stacey Dooley, qui s’est révélée être Prawn Cocktail plus tôt dans la série.

Et elle a partagé leurs meilleurs conseils pour deviner qui se cache derrière le masque.

Kimberley a expliqué: “Vous faites des danses de groupe et quand je suis sorti, j’ai envoyé un texto à Stacey et j’ai dit” Oh, je savais que je t’aimais “

“Elle était comme, ‘Ouais je savais qu’il y avait de bonnes vibrations de Odd Socks!’

«Vous obtenez en quelque sorte une énergie des gens même avec les masques.

“Je pense donc que pour les téléspectateurs à la maison, je pense qu’il y a beaucoup d’indices là-bas.

« Mais c’est comme choisir les bons. Je pense qu’il y a beaucoup d’indices qui vous mènent dans la bonne direction, mais il y en a aussi beaucoup qui essaient de vous déstabiliser.

“Donc, vous devez vous accrocher au bon.”

Regardez Onomatopée, Pearly King et Scissors dans la finale de The Masked Dancer ce samedi à 18h30 sur ITV.

Renseignez-vous sur les astuces

DEVINER les danseurs masqués est beaucoup plus délicat pour les téléspectateurs que de repérer leurs homologues chanteurs.

Même Denise Lewis, qui a été démasquée en tant que Sea Slug samedi, estime qu’ITV doit repenser les indices.

Le champion olympique a déclaré : « Je ne peux que regarder les indices par moi-même. Et ils étaient vraiment durs.

« Ma famille et mes amis n’avaient pas de Scooby Doo !

“Vous devez probablement penser plus latéralement.”

Juste Onomatopée, Scissors et Pearly King se dirigent vers la finale de samedi.

La bataille de Davina

DAVINA McCALL a révélé qu’elle devait se battre pour son rôle dans le panel The Masked Singer – et craignait d’avoir été négligée en raison de son âge.

La légende de la télé dit que le patron d’ITV, Kevin Lygo, lui a demandé de participer en tant que candidate, mais elle a refusé.

TVI

Lors d’une conversation sur Good Housekeeping Live, Davina a rappelé: “Il a dit” Nous avons un présentateur pour cela “. Alors j’ai dit ‘Je peux être sur le panel’ et il a répondu ‘OK’. Je vais y réfléchir et une semaine plus tard, j’ai reçu l’appel.

Le PRÉSENTATEUR Alan Yentob présentera les écrivains les plus aimés de Grande-Bretagne dans une nouvelle série d’Imagine… pour BBC1. Dans un film, il suit l’ancienne lauréate pour enfants Malorie Blackman alors qu’elle se prépare à publier son autobiographie et s’ouvre sur son passé. La série commence le 31 octobre.

La reine a remis Phil à sa place

QUAND Phillip Schofield a semblé sauter la file d’attente pour voir la reine allongée, cela a suscité de nombreuses émotions.

Mais pour son ancien co-animateur de This Morning, Fern Britton, c’était un rappel d’une autre fois où Phil était en présence du défunt monarque.

Rex

En train de discuter à Good Housekeeping Live dans le centre de Londres, Fern s’est rappelé quand ils ont rencontré Sa Majesté lors du gala du 50e anniversaire d’ITV au Guildhall de la ville en 2005.

Elle a déclaré: «Je me tenais à côté de Phil dans la file lorsque la reine est arrivée.

“Phil l’avait rencontrée la semaine précédente lors d’un événement à Henley. Alors il est allé, en se grossissant, ‘Bonjour’ et elle a juste dit ‘Hmm’.

Il n’y a pas que Phil qui a laissé la reine indifférente.

En savoir plus sur le soleil CŒUR BRISÉ Je suis une maman de sept enfants et je me meurs de faim pour que mes enfants puissent avoir des déjeuners chauds à l’école GRANDE IMAGE Cinq modifications apportées aux paramètres de votre téléviseur peuvent réduire de moitié votre facture d’énergie et votre consommation

Fern a poursuivi: “Elle s’est ensuite tournée vers Ant et Dec et leur a dit” Travaillez-vous derrière la caméra? “”

Liz ne se souciait clairement pas de la royauté du showbiz.