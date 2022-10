Kimberley Walsh de The Masked Dancer révèle comment elle a gardé l’identité secrète de sa coéquipière Cheryl

La star de THE MASKED Dancer, Kimberely Walsh, a révélé qu’elle avait été forcée de cacher son identité à sa coéquipière Cheryl.

Odd Socks a été renvoyé chez lui lors de l’émission de samedi soir après avoir reçu les votes les plus faibles du public du studio.

Cheryl a immédiatement repéré les mouvements de danse de Kimberely dans l'émission

La popstar, 40 ans, a déclaré qu’elle devait raconter un mensonge à son coéquipier de Girls Aloud après que la star de Geordie ait immédiatement deviné que c’était elle derrière le costume.

La chanteuse de Love Machine a déclaré qu’elle était restée discrète sur son apparition dans la série, évitant même les questions de Cheryl.

S’adressant exclusivement à The Sun, Kimberely a déclaré: “Cheryl l’a chronométré tout de suite, après la première danse, elle m’a envoyé un message et m’a dit” pensiez-vous honnêtement que vous pouviez me cacher cela, je sais comment vous bougez plus que vous ne savez comment marcher “

“Elle a juste fait les yeux emoji et je me suis dit, je ne vais même pas répondre et admettre quoi que ce soit.

« Elle a tout de suite su.

“Je n’ai pas menti – je n’ai ni confirmé ni nié, j’ai juste laissé le soin à ses propres soupçons.”

Kimberely a également gardé Nicola Roberts, coéquipière du groupe et gagnante de The Masked Singer, dans le noir pendant des mois.

“Cela ne lui a pas dit parce que je ne pouvais pas, mais maintenant nous pouvons échanger nos expériences, elle aurait probablement pu me donner quelques conseils”, a déclaré Kimberely.

“Mais je pense que la danse est assez différente parce que le mouvement est tellement plus difficile car le casque doit être si serré sur votre tête, mais c’est vraiment difficile que vous chantiez ou dansiez, je pense.

«Je n’avais tout simplement pas prévu à quel point le costume serait difficile et à quel point le défi serait difficile.





“J’ai probablement choisi le costume le plus difficile et le masque est vraiment complet, donc vous ne pouvez pas vraiment bouger la tête complètement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas bouger votre corps de la même manière.

« C’était vraiment très difficile de toutes les choses que j’ai faites.

“Pour faire lire l’une des danses, je devais vraiment y aller.”

Mais les juges Peter Crouch, Davina McCall, John Bishop, Oti Mabuse et Jonathan Ross ont été choqués après qu’aucun d’eux n’ait deviné correctement que c’était Kimberley Walsh derrière le masque.

Les suppositions comprenaient Amanda Holden, Angela Griffiths, Charlie Brooks et Michaela Strachan.

Après avoir enlevé son masque, Kimberley a déclaré: “J’adore danser mais je dois être honnête, j’ai fait ça pour mes enfants.

«Ils adorent ce spectacle, mais ils n’en avaient aucune idée. J’ai dû choisir des chaussettes bizarres Je suis maman de trois garçons !

“C’était tout simplement génial, c’était tellement agréable de faire quelque chose qui est juste amusant et que mes enfants apprécieront. Les gars, celui-ci est pour vous !”

Kimberley partage ses fils Nate, un an, Cole, quatre ans et Bobby, six ans, avec son mari Justin Scott.

Les fans avaient précédemment insisté sur le fait que Hannah Spearritt du S Club 7 était derrière Odd Socks, tandis que d’autres disaient que c’était la rappeuse Lady Leshurr.

Parmi les autres suppositions, citons Emma Willis, animatrice de Big Brother.

Au cours du même épisode, l’identité de Sea Slug a également été révélée.

L’olympienne et ancienne star de Strictly Denise Lewis a prouvé que les juges Davina McCall et Oti Mabuse avaient raison lorsqu’elle est apparue derrière le masque.

Les téléspectateurs à la maison n’ont pas tardé à tweeter sur le dévoilement, avec un écrit : « Légende ! Denis Lewis !

