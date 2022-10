Kim Zolciak veut que sa fille Brielle Biermann ait un bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Brielle Biermann, 25 ans, a raconté comment sa mère la supplie d’avoir un bébé dès que possible ! Elle s’est assise avec l’animateur du podcast David Yontef parler de Kim Zolciak‘s baby fever dans l’épisode du 3 octobre de Derrière la corde de velours. « Elle veut que j’aie un enfant », dit-elle. “Elle est comme, ‘Allez, tu ne rajeunis pas. Comme, je veux un petit bébé. Et si vous ne l’avez pas, je vais en avoir un », a ajouté Brielle. De plus, elle a partagé que la femme de 44 ans ne se soucie pas de savoir si c’est Brielle ou sa sœur, Ariana Biermann20 ans, qui a le bébé en premier.



“Elle est comme, ‘Ariana allez. Comme, l’un de vous a un bébé. Je vais m’en occuper.’ Je me dis : ‘Tu es fou. Je n’aurai pas d’enfants », Ne soyez pas en retard a dit la star de sa maman. Et si Brielle devait avoir un bébé, bien qu’elle ait exprimé son opposition à les avoir, elle a dit que sa mère “perdrait la tête” aux nouvelles. « Oh mon Dieu, elle adorerait ça. Elle perdrait la tête”, a déclaré Brielle, ajoutant que sa mère “serait tellement excitée qu’un bébé arrive”.

Kim, qui a elle-même six enfants au total, a officiellement la fièvre des bébés, selon sa fille aînée. « Elle adore les bébés. Pas tellement comme les états de [the] les enfants là-bas [at her house]», a déclaré Brielle à David. «Je veux dire, elle aime ça aussi – mais comme, les bébés? Elle a la fièvre du bébé. Mais, bien sûr, il y aurait des inconvénients à ce que Kim doive faire face à une Brielle enceinte. La fondatrice de KAB Cosmetics a déclaré que sa mère devrait “s’occuper de moi pendant les neuf prochains mois”. Ouf !

Et bien que Brielle ait partagé qu’avoir des enfants n’était pas dans ses plans de sitôt, elle veut finalement imiter la dynamique familiale qu’elle avait en grandissant. « J’ai toujours dit [to my mom] en grandissant, ‘Je veux que tu élèves mes enfants parce que tu as fait du si bon travail’ », a-t-elle déclaré. Brielle a également remercié ses parents d’avoir créé un environnement “ouvert” qui lui donne le sentiment qu’elle peut “partager tout ce à quoi vous pouvez penser avec eux”.

L’interview hilarante sur Derrière la corde de velours vient un peu plus de trois semaines après que Brielle a lancé une nouvelle couleur de cheveux chaude via Instagram le 9 septembre. Elle a sous-titré le selfie, “poissons épicés”, avec un emoji au cœur de flamme. Ariana a même profité de la section des commentaires pour couvrir sa sœur d’un compliment. “Je ne peux pas le supporter”, a-t-elle écrit. Et avant cela, Ariana est intervenue, “tellement chaud omg.”

Kim a accueilli sa fille, Ariana, avec son ex-mari, Daniel Tocéen 2001. Cependant, son mari actuel, Kroy Biermann37 ans, a légalement adopté Brielle et Ariana lorsqu’il a épousé Kim en 2011. Le couple a ensuite accueilli trois autres enfants ensemble : Kroy Jr.11, Kash Biermann10 et jumeaux Kaia Rose et Kane Ren8.