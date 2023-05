Kim Zolciak vend ses perruques au milieu de problèmes financiers et de divorce

Elle a toujours ressemblé à un château de cartes… elle est vieille maintenant, elle ne va plus balayer les hommes riches de leurs pieds…

Un autre a noté: «Elle a toujours ressemblé à un château de cartes… elle est vieille maintenant, elle ne va plus balayer les hommes riches de leurs pieds…»

Quelqu’un d’autre a partagé ses pensées franches et critiques : « Perdant sérieusement, un joueur qui ne se soucie pas de l’argent qu’il dépense et qui détruit complètement sa famille. C’est un CAUCHEMAR ! Pauvre Croy ! Je pense que c’est une menteuse et une fraudeuse qui ne se soucie de personne d’autre qu’elle-même ».

Kim a toujours prétendu avoir de « beaux cheveux » sous le style protecteur, mais dit : « Les perruques sont juste plus faciles.

On se demande à quel point la perruque que Sherée a tirée lors de leur altercation sur le RHOA L’épisode de la saison 2, « Unbeweavable », irait-il?

Les sept perruques disponibles à la vente varient en style, coupe et couleur. Les prix commencent à 1 500 $ par unité. Vraiment, Kim ?

Le Vraies femmes au foyer d’Atlanta alun vend ses perruques emblématiques qui étaient souvent un sujet brûlant dans l’émission de téléréalité. Cependant, en attraper un ne sera pas bon marché. Combien cela coûte-t-il de secouer les bundles de Kim? Ils sont répertoriés jusqu’à 2 750 $ chacun sur sa vitrine numérique, The Biermann’s Closet.

Kroy Biermann accuse Kim Zolciak de dépendance au jeu qui a « dévasté financièrement » la famille

Comme précédemment signalé, Kim et son futur ex-mari, Kroy, divorcent. Le couple a évité de justesse que leur manoir géorgien de plusieurs millions de dollars ne soit saisi et n’atteigne le bloc des enchères au milieu d’une énorme facture d’impôt fédéral de 1,1 million de dollars. Zolciak, 44 ans, et Kroy, 37 ans, doivent également environ 15 000 $ en impôts d’État depuis 2018.

L’entreprise de vente de perruques de Kim survient quelques jours seulement après que Kroy a affirmé que la star de télé-réalité avait des « compulsions » qui « dévastaient financièrement » la famille.

Dans les documents judiciaires Page 6 obtenu, Kroy affirme que Kim a «dépensé beaucoup de temps et d’argent matrimonial sur les jeux de hasard et autres jeux de hasard. Ajoutant que « cette contrainte a dévasté financièrement les parties ».

Ouf, chili ! ☕ Kroy prétendant que Kim a « financièrement dévasté » la famille en jouant leur pièce est une chose, mais lui en ajoutant des relevés bancaires et en déclarant au tribunal qu’elle est une mère INADAPTÉE, c’est autre chose !!! 😲🫢 Condamner. Eh bien, il ne pourra jamais dire qu’elle ne lui a pas montré qui elle était… pic.twitter.com/EDDqOZE4kP — M. Mention It All 😄📺🇯🇲 🏳️‍🌈 (@MrMentionItAll) 22 mai 2023

L’ancien footballeur a allégué « [Kim’s] le temps est tellement consommé avec le jeu en ligne » qu’elle ne peut pas élever correctement leurs quatre jeunes enfants. Le couple partage Kroy, 11 ans, Kash, 10 ans, et les jumeaux fraternels Kaia et Kane, 9 ans. Kim a également deux filles adultes, Brielle, 26 ans, et Ariana Biermann, 21 ans, issues de relations antérieures que Kroy a légalement adoptées en tant que mineures.

L’ancien des Falcons d’Atlanta a soumis des copies de relevés bancaires et de chèques qui, selon lui, montrent les milliers de dollars de retraits de Kim pour soutenir sa prétendue dépendance au jeu. Ce n’est pas la seule allégation que Kroy a faite dans leur divorce désordonné.

Des documents judiciaires ont également révélé qu’il souhaitait que la star de télé-réalité soit testée pour des problèmes de santé mentale. Il a exigé des évaluations pour le trouble de la personnalité narcissique, la dépression et le trouble bipolaire, entre autres. La demande de Kroy pour une évaluation psychologique fait suite à la requête de Kim pour que le vétérinaire de la NFL soit testé antidopage. Elle a déclaré dans un dossier précédent que Biermann fumait de la marijuana et s’inquiétait pour la «sécurité» de leurs enfants pendant qu’il était sous sa garde.

Tous deux ont demandé au tribunal la garde légale exclusive alors qu’une âpre bataille pour la garde s’intensifie. Maladroitement, la paire reste toujours dans le même résidence comme ils co-parent leurs enfants.

La tension derrière les murs de ces manoirs doit être plus épaisse que le nombre de mèches de ses perruques.

Avec un peu de chance, Kim pourra dire « Bye Wig! » à tous ses fronts de dentelle et générer les fonds qu’elle recherche.