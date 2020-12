Kim Zolciak-Biermann le garde toujours réel, il n’est donc pas surprenant que la star de la télé-réalité ait parlé de tout de son ancien Les vraies femmes au foyer d’Atlanta castmates à sa vie sexuelle avec mari Kroy Biermann quand elle s’est arrêtée Pop du jour le mardi 15 décembre.

le Ne soyez pas tardif star rattrapé E! co-hôte Carissa Culiner avant la finale de la saison 8 de l’émission Bravo, qui marquera la conclusion du voyage à travers le pays de sa famille.

Pendant cinq semaines, Kim, Kroy, les «Petits», alias Kroy Jagger (9), Kash Kade (8) et jumeaux Kaia Rose et Kane Ren (7), avec Brielle et Ariana Biermann, a vécu hors d’un camping-car tout en s’arrêtant dans des États comme le Kentucky, le Nevada, le Missouri et le Nouveau-Mexique – ce dernier que Kim a dit qu’ils auraient dû sauter.

Pourquoi? «Il faisait tellement chaud et notre climatisation ne fonctionnait pas», a expliqué Kim. « Il est littéralement arrivé au point qu’il y en avait 104 à l’intérieur du camping-car et moi – Kim et la chaleur – nous ne partons pas ensemble. »