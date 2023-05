Kim Zolciak partage un message énigmatique sur la «manipulation», le «comportement toxique» au milieu du divorce avec son ex-mari de la NFL

Kim Zolciak a partagé un message énigmatique cette semaine sur le fait d’être blâmée pour le « comportement toxique » d’une autre personne au milieu de son divorce avec l’ancien mari de la NFL, Kroy Biermann.

« La manipulation, c’est quand ils vous blâment pour votre réaction à leur comportement toxique, mais ne discutez jamais de leur manque de respect qui vous a déclenché », a déclaré une citation partagée par l’ancienne « Real Housewives of Atlanta », 45 ans, sur ses histoires Instagram.

« LIRE CELA ENCORE… » ajouta-t-elle sous la citation.

Plus tôt ce mois-ci, Biermann, 37 ans, a demandé le divorce « au motif que le mariage est irrémédiablement rompu ». Zolciak a déposé sa propre requête le même jour. Le couple séparé est marié depuis 11 ans.

Dans sa requête, Biermann affirme que « les parties ont accumulé certaines dettes et obligations au cours de ce mariage », et il demande un « partage équitable de celles-ci ».

En plus de leurs malheurs conjugaux, l’ancien couple doit à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés de 2013, 2017 et 2018, selon des documents obtenus par Fox News Digital.

La semaine dernière, Zolciak a déposé une requête pour faire tester Biermann parce qu’elle a dit qu’elle l’avait vu fumer de la marijuana et qu’elle avait maintenant de « sérieuses inquiétudes » pour la sécurité de ses enfants.

L’ancien couple partage quatre enfants mineurs : Kroy Jr., 11 ans, Kash, 10 ans et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans. Biermann a également adopté les deux filles adultes de Zolciak : Brielle, 25 ans, et Ariana, 21 ans, issues de relations antérieures.

Biermann demande « la garde légale et physique unique temporaire et permanente » des enfants.

Zolciak cherche à obtenir « la garde physique primaire et conjointe temporaire et permanente des enfants mineurs » en plus d’une « pension alimentaire temporaire permanente pour les enfants » de Biermann.

Biermann a déposé sa propre requête pour une évaluation psychologique de son ex-épouse qui, selon lui, présentait un « comportement troublant », y compris une augmentation du temps passé à « jouer », a rapporté People, affirmant que cela les avait « financièrement dévastés ».

Une source proche de Zolciak a déclaré à People qu’elle avait joué mais qu’elle n’avait pas perdu d’argent.

Avant que le couple ne se marie en novembre 2011, ils ont joué dans un spin-off de télé-réalité « Don’t Be Tardy » qui montrait le drame avant leur mariage.

La séparation du couple serait en grande partie due à leurs problèmes financiers persistants, a rapporté le magazine People, citant deux sources.

« Aucune déclaration ne sera publiée », avait précédemment déclaré le représentant de Zolciak à Fox News Digital à propos du divorce. Fox News Digital a contacté le représentant de Zolciak concernant les impôts impayés.

