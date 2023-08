Kim Zolciak partage l’histoire de sa cicatrice au cou alors qu’elle fait face à un nouveau divorce avec l’ancienne star de la NFL, Kroy Biermann

Kim Zolciak a participé à une séance de questions-réponses quelques jours après que son ex-mari Kroy Biermann a demandé le divorce pour la deuxième fois.

Lors de la séance de questions-réponses avec ses 3,4 millions d’abonnés sur Instagram, Zolciak a répondu à une question sur la cicatrice sur son cou, donnant aux fans l’histoire après avoir partagé une photo où la marque était visible.

« J’ai eu quelques hernies discales [sic] fixé par des vis et des plaques », a déclaré lundi la personnalité de télé-réalité sur sa story Instagram en réponse à une question d’un fan.

L’ancienne star de « Real Housewives of Atlanta » a participé à la séance de questions-réponses alors qu’elle et sa fille Brielle attendaient le décollage de leur vol retardé.

Selon le magazine People, Zolciak a également partagé une photo de sa cicatrice avec ses fans plus tôt dans la journée.

« Scar est superbe », a-t-elle écrit sur sa story Instagram.

L’ex-mari de Zolciak a de nouveau demandé le divorce devant un tribunal de Géorgie le 24 août. Biermann, un ancien joueur de football professionnel, a déclaré que son mariage de 12 ans était « irrémédiablement rompu » dans des documents obtenus par Fox News Digital.

La nouvelle demande de divorce intervient près d’un mois après que les stars de télé-réalité ont volontairement rejeté une demande de divorce. première demande de divorce qui a été initialement déposée en mai.

Biermann et Zolciak ont quatre enfants ensemble : Kroy, 11 ans, et Kash, 10 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans. Biermann a adopté les filles adultes de Zolciak issues d’une précédente relation, Brielle et Ariana Zolciak-Biermann.

Bierman, qui jouait auparavant pour les Falcons d’Atlanta, a demandé le domicile conjugal et la pension alimentaire pour enfants dans la demande de divorce récemment déposée. Les documents indiquent également que Biermann a « droit à une indemnité d’honoraires d’avocat et de frais de litige raisonnables et nécessaires ».

En plus de leurs problèmes conjugaux, Biermann et Zolciak devaient à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés de 2013, 2017 et 2018, selon des documents distincts obtenus par Fox News Digital en mai.

En février, il a été rapporté que le couple était extravagant Un manoir de Géorgie était en saisie et devrait être mis aux enchères publiques en mars, prétendument en raison du défaut de paiement de Biermann et Zolciak sur un prêt de 1,65 million de dollars qu’ils avaient contracté en 2012 contre la propriété. Cependant, l’enchère de saisie a été annulée par la suite.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.