Les policiers à la recherche du meurtrier de Kim Zolciak et de l’ami de sa fille Brielle, Ethan McCallister, ont publié des images dramatiques de la caméra de bord, The Sun peut rapporter.

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta a supplié les fans de l’aider à trouver le chauffeur qui a frappé Ethan et l’a laissé pour mort le 3 avril, et maintenant, la police a confirmé qu’elle cherchait une Jeep Grand Cherokee grise.

dix Dévastée Brielle dit qu’elle n’avait pas passé un week-end en dehors d’Ethan l’année dernière Crédit: Instagram

dix Des images choquantes publiées par le département de police d’Atlanta montrent la voiture qui roule à toute vitesse Crédit: Département de police d’Atlanta

Dans un clip inquiétant obtenu par The Sun, la voiture accélère après l’accident avec délit de fuite, laissant une traînée d’épaisse fumée blanche.

On peut voir un autre piéton traverser la route pour échapper au choc du véhicule incontrôlable.

Ethan, 28 ans, a été retrouvé dans la rue d’Atlanta après avoir été heurté par le véhicule, et est décédé plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital, a confirmé la police d’Atlanta.

Un porte-parole de la police a déclaré au Sun: « Un témoin présent sur les lieux a fourni une vidéo à partir d’une caméra de bord qui montre le véhicule suspect, une Jeep Grand Cherokee grise, immédiatement après avoir frappé M. McCallister.

« Le véhicule suspect a continué de rouler à une vitesse élevée et a failli heurter un autre piéton. »

dix La police traque le conducteur d’une Jeep Grand Cherokee grise qui aurait frappé Ethan et l’a laissé pour mort Crédit: Département de police d’Atlanta

dix Une récompense de 2000 dollars est offerte par les flics si le suspect est arrêté Crédit: Département de police d’Atlanta

dix La star et sa fille continuent de pleurer sa mort et ont partagé un certain nombre d’hommages sur les réseaux sociaux Crédit: Instagram

La police demande au public toute information, déclarant: « Les appelants n’ont pas à donner leur nom ou toute information d’identification pour être éligible à la récompense allant jusqu’à 2 000 $ pour l’arrestation et la mise en accusation du suspect. »

Bravo star Kim précédemment pris sur Instagram pour affirmer que le suspect conduisait peut-être une voiture différente qui «se dirigeait vers le nord sur l’US-13 parallèle au 85N à Piedmont Heights».

Elle a partagé un certain nombre de photographies de Ethan et Brielle, avec la famille de leur ami, demandant aux adeptes de « les garder dans vos prières ».

Kim a dit aux fans que son « grand sourire magnifique, ses blagues constantes, ses bottes de cow-boy et ses chemises infâmes leur manquaient », le décrivant comme « la vie de la fête ».

dix La voiture s’est échappée en quelques secondes et a failli heurter un deuxième piéton traversant la route Crédit: Département de police d’Atlanta

dix La star de Real Houswives, Kim et sa famille, ont supplié les fans de l’aider à trouver le chauffeur responsable de la mort d’Ethan Crédit: Bravo

dix Brielle a publié un hommage émotionnel sur Instagram après la mort choquante d’Ethan Crédit: Instagram

Elle a ajouté: « L’une des personnes les plus sincères que j’ai jamais connues. Toujours prête à aider n’importe qui n’importe où. Nous t’aimons Ethan et je veillerai à ce que justice soit rendue. S’IL VOUS PLAÎT AIDE. »

La star de Don’t Be Tardy, Brielle, 24 ans, a pleuré la perte de sa meilleure amie avec un hommage émouvant et a déclaré qu’elle se sentait « malade de [her] estomac « après sa mort – et ne sait pas comment elle se débrouillera sans lui.

Parallèlement à une série de photos et de vidéos, elle a écrit: « Ethan…. Je n’arrive pas à croire que j’écris même ça. Je suis malade au ventre.

«Tu es mon bonheur ma joie ma lumière dans ce monde très sombre… la vie de la fête et l’âme la plus douce que j’ai eu la chance de connaître.

dix Une collecte de fonds a été mise en place au nom d’Ethan par un ami de la famille et a déjà rapporté plus de 70 000 $ Crédit: Instagram

dix Kim a partagé une note touchante à Ethan sur sa page Instagram après avoir été heurté par une voiture à Atlanta Crédit: @ kimzolciakbiermann / Instagram

«Tu es mon meilleur ami. Mon cœur. Mon tout. Il n’y aura jamais d’autre toi. Jamais jamais.

« Tu es venu dans ce monde avec une mission… faire sourire les gens. Tu étais sacrément douée pour ça aussi. Il n’y a jamais eu un moment où je ne riais pas avec toi !!

« Nous n’avons pas passé un week-end à part de l’année !!! Comment suis-je censé aller quelque part sans toi? Comment suis-je censé rire, sourire, ALLER A MIAMI OU BOIRE 1942 SANS VOUS !?

Une Brielle émue a ajouté: « Mon Dieu, je t’aime, Ethan. Je l’aime vraiment vraiment. J’ai hâte de te revoir. »

UNE Page GoFundMe, dans le but d’amasser 100 000 $, a été mis en place pour les funérailles d’Ethan par son ami Ignacio Vargas, et les gens ont déjà donné plus de 70 000 $.

Une description se lit comme suit: « Les fonds seront dépensés pour les frais funéraires et tous les fonds supplémentaires seront alloués à la famille d’Ethan alors qu’ils pleurent la perte tragique de leur fils bien-aimé, Ethan. »

Toute personne ayant des informations sur le crime est priée d’appeler le 911 ou Crime Stoppers Atlanta sur la ligne de renseignements au 404-577-TIPS (8477) ou en ligne au www.StopCrimeATL.com.