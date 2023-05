Kim Zolciak et l’ancien mari de la NFL, Kroy Biermann, demandent le divorce au milieu de problèmes financiers signalés

Kim Zolciak et Kroy Biermann divorcent après 11 ans de mariage.

Des documents obtenus par Fox News Digital ont révélé que l’ancien joueur de la NFL a déposé une demande de divorce le 5 mai à Atlanta « au motif que le mariage est irrémédiablement rompu ».

Zolciak a déposé sa propre requête le même jour.

Dans sa pétition, Biermann affirme que « les parties ont accumulé certaines dettes et obligationsau cours de ce mariage », et il demande un « partage équitable de celui-ci ».

« Aucune déclaration ne sera publiée », a déclaré le représentant de Zolciak à Fox News Digital.

Biermann demande également « la garde légale et physique unique temporaire et permanente » de leurs quatre enfants mineurs : Kroy, 11 ans, Kash, 10 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans.

L’ancien ailier défensif des Falcons d’Atlanta a adopté les filles adultes de Zolciak d’une relation précédente, Ariana et Brielle Zolciak-Biermann.

Kim cherche à obtenir « la garde physique principale et légale conjointe temporaire et permanente des enfants mineurs » en plus d’une « pension alimentaire temporaire permanente pour les enfants » de Kroy.

Elle a demandé au tribunal de restaurer son nom de jeune fille à Kimberleigh Marie Zolciak.

Il a également demandé à « se voir accorder l’usage et la possession exclusifs, temporaires et permanents de la résidence conjugale » à Alpharetta, en Géorgie, après que Kim ait quitté les lieux.

Situé sur le 18e trou du Manor Golf & Country Club, l’immense domaine a été présenté tout au long de son spin-off Bravo, « Ne soyez pas en retard » qui a duré huit saisons jusqu’à son annulation en 2020.

En février, il a été signalé que l’extravagant manoir géorgien de Zolciak et Biermann était en forclusion et devait être mis aux enchères publiques en mars, prétendument en raison du défaut de paiement de Kim et Kroy sur un prêt de 1,65 million de dollars qu’ils avaient contracté en 2012 contre la propriété. Cependant, la vente aux enchères de forclusion a ensuite été annulée.

La star de télé-réalité a précédemment répondu aux rumeurs selon lesquelles son manoir était en forclusion en novembre 2022 et a déclaré qu’elle « partirait quand elle le voudrait ».

« Si vous pensez que je laisserais ma maison dans laquelle nous avons investi des millions et des millions de dollars pour 257 000 $, vous êtes un idiot, d’accord ? Pour de vrai », a-t-elle dit à ses abonnés à l’époque.

Un privilège fiscal impayé du comté de Fulton montre un solde impayé de 15 000 $.

Selon le magazine People, citant deux sources, la séparation du couple serait en grande partie due à leurs problèmes financiers persistants.

Dans sa demande de divorce, Kroy a également reconnu « qu’il a apporté certains biens séparés au mariage et qu’il en demande l’attribution ».

S’en tenant à une tendance à parler via les médias sociaux, la biographie Instagram de Kroy faisait allusion à des problèmes au paradis.

« Mari. Père de six parfaits munchkins. Athlète. Ma bague voulait dire quelque chose, vous pouvez me chercher sur Google et voir que je n’étais pas en retard pour cette fête », a-t-il écrit sur Instagram pour ses 352 000 abonnés.

Zolciak a déjà joué dans « RHOA » avant de trouver son futur mari à travers la série et sa co-star, Shereé Whitfield.

Le couple s’est marié en grand avec une émission dérivée mettant en lumière leurs noces de novembre 2011, puis a reçu son propre programme axé sur la famille basé sur leurs bouffonneries tapageuses, « Don’t Be Tardy ».