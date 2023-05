Kim Zolciak et Kroy Biermann s’évitent dans une maison partagée

Kim Zolciak et Kroy Biermann font tout leur possible pour garder leurs distances l’un de l’autre pendant leur divorce malgré le fait de vivre ensemble.

Le Vraies femmes au foyer d’Atlanta alun et ancien footballeur partagent un immense manoir géorgien. Cela devrait rendre leur objectif de « s’éviter » un peu plus facile, Page 6 rapports.

Kroy a battu son futur ex au palais de justice, demandant le divorce plus tôt cette semaine. Puis il est rentré maladroitement chez Kim et leurs quatre plus jeunes enfants, Kroy « KJ » Jr., 11 ans, Kash, 10 ans, et des jumeaux fraternels, Kane et Kaia, 9 ans.

Qui finira avec le manoir Biermann, Kim, Kroy ou la banque ?

Le couple séparé n’arrive pas à s’entendre. Kroy, 37 ans, a demandé la propriété et Kim, 44 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la résidence.

En novembre 2022, la blonde vantarde a pris ses InstaStories, au milieu des informations selon lesquelles leur maison de 2,5 millions de personnes a été saisie. Elle a fait comprendre au monde qu’elle ne quitterait pas tant qu’elle ne serait pas bonne et prête.

« Je suis ici jusqu’à ce que je f—king veuille déménager. « Jusqu’à ce que je décide que je ne veux plus vivre ici », a affirmé Kim.

Cependant, la maison Alpharetta a fait l’objet d’une saisie en février après que le couple n’ait pas remboursé un prêt de 1,65 million de dollars qu’ils avaient reçu en 2016. Heureusement, la vente aux enchères prévue pour le 7 mars a été annulée. La chanteuse « Don’t Be Tardy » a conclu un accord pour empêcher sa maison d’aller au plus offrant.

Le couple de téléréalité aurait eu d’autres problèmes financiers qui ont joué un rôle majeur dans la dissolution de leur mariage. Non seulement le couple devait plus d’un million de dollars d’impôts impayés à l’IRS, mais 15 000 dollars supplémentaires à l’État de Géorgie, TMZ signalé.

Une source non divulguée a déclaré Personnes« L’argent a été un énorme problème » et « La taxe d’un million de dollars [payment] était juste beaucoup trop de pression sur eux.

Les rumeurs de la ruine financière du couple ont commencé en 2016 après que Kroy ait été renvoyé des Buffalo Bills, mais Kim a nié qu’il y avait des problèmes au paradis. Selon Personnes Kim a répondu: « Ces putains d’idiots qui écrivent cette merde dans les tabloïds, le tout pour des clics sur votre site Web. Tu dis que Kroy et moi sommes ‘en guerre’ parce qu’il est tellement à la maison avec moi ? Newsflash, a ** trous: Il a joué pour les Falcons d’Atlanta pendant huit ans, donc il a toujours foutu la maison! Yao! »

« Sur une note plus sérieuse, je n’apprécie vraiment pas les gens qui parlent de merde – surtout de merde qui n’est pas vraie parce que j’ai le mari le plus incroyable du monde », a ajouté la star de télé-réalité.

Une source proche des Biermann a affirmé plus tard que si les problèmes financiers « jouaient un rôle », ce n’était pas la seule raison pour laquelle le couple avait décidé de mettre fin à leur mariage de 11 ans.

Les liens familiaux recomposés de Kim et Kroy se dissolvent déjà en ligne

Des signes indiquent que la paire se dirige apparemment vers Messyville. Kim et Kroy se sont officiellement séparés le 30 avril et se sont immédiatement désabonnés sur Instagram. Il y a aussi une bataille pour la garde qui se prépare, les deux demandant la garde légale et physique exclusive de leurs enfants.

Kim avait deux filles d’une relation précédente, Brielle et Ariana. Kroy a légalement adopté les filles de Kim, leur donnant le nom de Biermann. Les fans ont souvent commenté à quel point Biermann semblait charmant en tant que beau-père.

Cependant, Nous Magazine rapporte que Brielle, 26 ans, a également abandonné Kroy après que la nouvelle du divorce ait fait la une des journaux, prenant apparemment le parti de sa mère.

Aux yeux d’aigle Bravo les fans ont également remarqué que Kroy avait modifié la biographie de son profil Instagram en « My ring Meant a Thing », qui lisait auparavant « Husband. Père de six parfaits munchkins. Athlète. Vous pouvez Google Me et voir que je n’étais pas en retard pour cette fête.

La biographie originale avait Kim écrit partout.

Apparaissant à la télé-réalité peut généralement mettre fin à son mariage. Étonnamment, ce n’était pas le cas pour le couple avec les noms K. L’ancienne star de télé-réalité portant une perruque a dit Fox News en 2017, « [Divorce is] pas une option dans ma maison. Je ne laisserais jamais une émission avoir un impact sur mon mariage de quelque façon que ce soit. Mon mariage est définitivement le premier.

Dommage que les finances l’aient affecté – la cinquième cause de divorce.

Mettre fin à un mariage peut être difficile, surtout lorsque vous partagez une maison avec votre adversaire.

Quelque chose me dit qu’aucune des parties ne tardera à comparaître le jour du divorce.