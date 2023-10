Kim Zolciak dépose une demande reconventionnelle en divorce pour obtenir la garde complète des enfants avec son ex Kroy Biermann

La bataille pour le divorce de Kim Zolciak et Kroy Biermann fait rage alors que la star de télé-réalité a déposé lundi des documents devant un tribunal de Géorgie demandant la garde complète des quatre enfants mineurs du couple.

L’ancienne star de « Real Housewives of Atlanta » a également demandé « une pension alimentaire temporaire et permanente » à Biermann, dans des documents obtenus par Fox News Digital.

Biermann et Zolciak ont quatre enfants ensemble : Kroy Jr., 11 ans, Kash, 10 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans. Il a également adopté ses filles issues d’une relation précédente, Brielle et Ariana Zolciak-Biermann.

Les représentants de Biermann et de Zolciak n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Zolciak a également demandé « de recevoir une pension alimentaire temporaire et permanente du pétitionnaire (Biermann) pour le soutien et l’entretien pendant la durée de la séparation et par la suite ».

En réponse à la demande de divorce de Biermann en août, où il demandait la garde complète de leurs enfants, la star de « Don’t Be Tardy » a affirmé qu’elle était une « parente aimante, apte et appropriée pour avoir la garde légale et physique principale conjointe ».

Elle a également répondu que Biermann devrait avoir « des visites libérales avec les enfants des partis » car ils sont « financièrement dépendants » à la fois de Zolciak et de Biermann.

Zolciak a indiqué que la date de leur séparation était le 7 septembre dans sa demande reconventionnelle.

Biermann, un ancien footballeur professionnel, et Zolciak ont ​​d’abord demandé un divorce en duel en mai avant d’abandonner les requêtes en juillet.

Il a demandé le divorce en août, affirmant que leur mariage était « irrémédiablement rompu ».

Le mois dernier, l’ancien professionnel de la NFL a affirmé qu’il était « financièrement démuni » et devait à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés sur son manoir de Géorgie. Il a déclaré que leurs problèmes financiers sont en grande partie liés aux « habitudes de dépenses imprudentes et à l’amour du jeu en ligne » de Zolciak.

Il a également plaidé auprès des tribunaux pour qu’ils autorisent un huissier de justice à présider l’affaire afin que « la vente de la résidence conjugale puisse être entendue et jugée ».

Cependant, en raison de leur situation financière, Biermann a déclaré que les deux parties sont obligées de vivre ensemble et ne peuvent pas se permettre d’acquérir des résidences séparées.

« Malgré le privilège de l’IRS, il existe une certaine valeur nette dans la résidence conjugale. Cependant, la maison doit être mise sur le marché immédiatement car la forclusion se profile à l’horizon. »

Le couple devait à l’IRS plus d’un million de dollars d’impôts impayés de 2013, 2017 et 2018, selon des documents distincts obtenus par Fox News Digital en mai.