Kim Zolciak demande le divorce de Kroy Biermann avec une dette de 1 million de dollars

Après 11 ans de mariage, la fête est finie pour de Kim Zolciak mariage avec Kroy Biermann.

La star de télé-réalité a indiqué sa date de séparation au 30 avril. Kim a déposé les papiers du divorce au milieu de difficultés financières de plusieurs millions de dollars. TMZ rapporte qu’elle a affirmé que leur union était irrémédiablement rompue sans espoir de réconciliation.

Kroy et Kim ont quatre enfants ensemble : 11 ans Kroy Jagger10 ans Kash Kadeet leurs jumeaux de 9 ans Kaia Rose et Kane Ren. Kim a également eu deux filles d’une relation précédente, Brielle et Ariana. Kroy les aimait comme les siens, adoptant les filles bonus qui ont même pris le nom de Biermann.

Dans le plus pur style Kim, elle veut tout ce qui reste au couple. Elle a demandé la garde légale conjointe de leurs enfants, mais en veut la garde principale. Kim, qui envisage de reprendre son nom de jeune fille, veut également une pension alimentaire de Kroy.

La montée des luttes financières perturbe Kim Zolciak et Kroy Biermann

En ce qui concerne leurs actifs communs, l’IRS et l’État de Géorgie se battront bien plus que le baller à la retraite. Le couple aurait doit 1,1 million de dollars en arriérés d’impôtspénalités et intérêts de 2013, 2017 et 2018. Kim aura de la chance si le gouvernement fédéral ne saisit pas sa tristement célèbre collection de perruques.

Les Biermann ont également 15 000 $ d’impôts impayés dus à la Géorgie à partir de 2018.

Les fans ont plaisanté en disant que Kim reviendrait dans les bras de Big Poppa pour maintenir son style de vie luxueux.

Les rumeurs d’un mariage financièrement tendu ont commencé en 2016 après que les Buffalo Bills ont abandonné Kroy. Kim a nié les problèmes dans la relation à l’époque.

« Ces putains d’idiots qui écrivent cette merde dans les tabloïds, tout cela pour des clics sur votre site Web. Tu dis que Kroy et moi sommes ‘en guerre’ parce qu’il est tellement à la maison avec moi ? Newsflash, a ** trous: Il a joué pour les Falcons d’Atlanta pendant huit ans, donc il a toujours été à la maison! Yao! » Kim a dit, selon Personnes.

« Sur une note plus sérieuse, je n’apprécie vraiment pas les gens qui parlent de merde – surtout de merde qui n’est pas vraie parce que j’ai le mari le plus incroyable du monde », a-t-elle ajouté.

L’argent s’est évidemment resserré après que Bravo a annulé l’émission de téléréalité de la famille Ne soyez pas en retard en 2020 après huit saisons, ce que Kim a également nié. Cela semble être un modèle en ce qui concerne l’OG Femme au foyer gérer les mauvaises nouvelles.

D’autres espéraient que cela permettrait à Kim de récupérer sa pêche lors de la prochaine saison de Réel Femmes au foyer d’Atlanta. Dans la saison 15, dont la première a eu lieu le dimanche 7 mai, Kim a déjà un pied dans la porte avec une apparition anticipée.

La femme de 44 ans n’a pas à retourner dans la maison d’Andy Cohen, mais elle ne peut certainement pas rester dans le méga-manoir présenté dans ses émissions. En février, le domaine du country club a fait l’objet d’une saisie. Encore une fois, Kim a démenti les rumeurs sur le verrouillage.

« Si vous pensez que je laisserais ma maison dans laquelle nous avons investi des millions et des millions de dollars pour 257 000 $, vous êtes un idiot, d’accord ? Pour de vrai. »

Truist Bank a rapporté que la propriété est mise aux enchères « avant le palais de justice du comté de Fulton » parce que Kim et Kroy « ont fait défaut sur un prêt de 1,65 million de dollars qu’ils ont contracté pour la propriété en octobre 2012 ».