Kim Zolciak-Biermann défend sa fille Ariana alors que les détails de l’arrestation pour DUI font surface: “Elle n’est pas coupable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de télé-réalité Kim Zolciak-Biermann parle de la récente arrestation de sa fille en état d’ébriété.

Ariana Zolciak a été arrêtée samedi, soupçonnée de conduite sous influence, à Cumming, en Géorgie, avec un rapport d’incident de la police révélant qu’elle a nié avoir bu de l’alcool mais a admis qu’elle “avait fumé un stylo vape THC”.

Dans une histoire Instagram mardi, Zolciak-Biermann a défendu sa fille en partageant une déclaration de leur avocat : “Ariana a été impliquée dans une petite accrochage”, a-t-elle commencé. “Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l’enquêteur a immédiatement ouvert une enquête pour conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. Malgré l’invocation constante d’Ariana qu’elle était bouleversée et anxieuse à cause de l’accident mineur, l’officier a conclu à tort qu’elle était en état d’ébriété. Ce n’était pas le cas.”

Selon Us Weekly, Zolciak-Biermann a également affirmé que sa fille de 20 ans n’était « altérée par aucune substance, y compris l’alcool ou la marijuana ».

“Comme elle était coopérative et honnête, elle a admis avoir consommé de la marijuana la veille, c’est-à-dire plus de 24 heures avant son contact avec la justice”, a ajouté Zolciak-Biermann. “De plus, l’officier qui a procédé à l’arrestation, comme en témoigne son propre rapport de police, a accusé Ariana de facultés affaiblies par l’alcool. Elle nie totalement ces allégations et a l’intention de lutter contre ces accusations car elle n’en est pas coupable.”

La fille de Zolciak-Biermann, une star originale de “Real Housewives of Atlanta”, a été impliquée dans une collision à 00h57 le 13 août sur une bretelle de sortie d’autoroute, en présence d’un adjoint du shérif.

Après avoir pris contact en toute sécurité avec les chauffeurs qui se sont arrêtés dans une station-service locale, l’adjoint a déclaré avoir senti une “légère odeur de boisson alcoolisée provenant de son souffle pendant qu’elle parlait”, mais a noté qu’Ariana “a nié avoir consommé des boissons alcoolisées”, selon la police.

LA FILLE DE KIM ZOLCIAK-BIERMANN, ARIANA, 20 ANS, « NIE COMPLÈTEMENT » ÊTRE « AFFAIBLIE » PAR L’ALCOOL APRÈS L’ARRESTATION DUI

Ariana a déclaré dans le rapport qu ‘”elle avait fumé un stylo vape THC la nuit précédente mais n’avait pas bu”.

Le THC, ou tétrahydrocannabinol, est une molécule cannabinoïde du cannabis et est reconnu comme le principal ingrédient psychoactif qui fait que les consommateurs de marijuana se sentent défoncés.

Dans le rapport, la star de “Don’t Be Tardy” a ensuite dit à l’officier qu’elle avait “20 ans” et lorsqu’on lui a demandé si elle avait consommé des boissons alcoolisées, “elle a répondu non”.

L’adjoint a dit qu’il pouvait “sentir l’odeur de la boisson alcoolisée dans son haleine”, et Ariana a répondu que cela pouvait “provenir de ses vêtements”.

Lors d’une évaluation de la sobriété sur le terrain, l’agent a observé des signes de facultés affaiblies et un “balancement notable”.

‘RHOBH’ STAR SHEREE ZAMPINO ‘N’A JAMAIS EU UNE CONVERSATION’ AVEC SON TREY AU SUJET DE L’EX WILL SMITH’S OSCARS SLAP

“J’ai demandé à Ariana de fournir un échantillon d’haleine au test respiratoire préliminaire”, détaille le rapport. “Elle a refusé. J’ai déterminé qu’Ariana était affaiblie par l’alcool au point qu’elle était moins sûre à conduire. Je l’ai informée qu’elle était en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et je l’ai menottée.”

L’adjointe a fouillé son véhicule et “a trouvé un stylo vape noir dans son sac à main” avec une cartouche qui contenait un “liquide de couleur marron et sentait la marijuana”.

Les preuves ont été soumises pour des tests et elle a été emmenée à la prison du comté de Forsyth où elle a refusé de fournir un test sanguin malgré son consentement préalable.

“Ariana a été citée pour conduite avec facultés affaiblies, changement de voie inapproprié/erratique et consommation d’alcool par des mineurs”, conclut le rapport.

Dans une déclaration fournie par l’avocat d’Ariana après son arrestation le 13 août, elle a “totalement nié” avoir été “altérée par l’alcool” le matin de l’arrestation.

“Ariana a été impliquée dans une petite accrochage”, a confirmé son avocat, Justin Spizman de Hawkins Spizman, à Fox News Digital. “Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l’enquêteur a immédiatement ouvert une enquête pour conduite avec facultés affaiblies.

“Malgré l’invocation constante d’Ariana qu’elle était bouleversée et anxieuse à cause de l’accident mineur, l’officier a conclu à tort qu’elle était affaibli par l’alcool . Ce n’était pas le cas.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a ajouté: “Elle nie totalement ces allégations et a l’intention de lutter contre ces accusations car elle n’en est pas coupable.”

Elle aurait été accusée de trois délits et libérée moyennant une caution de 5 120 $.

L’ancien petit ami d’Ariana au lycée, Hudson McElroy, a également été arrêté, soupçonné de conduite sous influence. Il fait également face à des accusations d’avoir prétendument fourni de l’alcool à un mineur et d’avoir violé les conditions de son permis de conduire limité.

Zolciak-Biermann a déjà joué dans “RHOA” avant de retrouver son futur mari, l’ancien footballeur professionnel Kroy Biermann, grâce à l’émission et à sa co-vedette, Sheree Whitfield.

Le couple s’est marié en grand avec une émission dérivée mettant en lumière leurs noces de novembre 2011, puis a reçu son propre programme axé sur la famille basé sur leurs bouffonneries tapageuses, “Don’t Be Tardy”.

Kim et Kroy ont depuis quatre enfants ensemble : Kroy Jagger, 10 ans ; Kash Kadé, 9 ans ; et les jumeaux de 8 ans Kaia Rose et Kane Ren. Il a adopté ses deux filles d’une précédente relation, Brielle et Ariana.