Kim Zolciak aurait frappé Kroy Biermann la veille de son divorce

Découvrez pourquoi Kim Zolciak et Kroy Biermann se seraient « totalement détestés » et auraient continué à appeler les flics l’un après l’autre.

Les flics ont récupéré le passeport de Kim dans le coffre-fort mais n’ont pas vu six chiffres de sacs à main et de bijoux. L’ensemble du combat est encore plus ironique car, après tout ce drame, Kim a commencé à vendre ses perruques usagées pour des milliers de dollars moins d’un mois plus tard.

D’autre part, Kroy a déclaré qu’ils étaient des biens matrimoniaux depuis leurs 11 ans ensemble. Il a dit qu’il n’avait pris les articles que pour les vendre contre de l’argent rapidement et désespérément nécessaire. Kroy a accusé Kim d’une dépendance au jeu qui a récemment perdu une autre énorme pile d’argent. Il a affirmé que la mère de six enfants « compulsion de jeu a financièrement dévasté » la famille.

Selon le rapport de police Page 6 obtenu, Kim est celui qui a signalé une dispute domestique dans leur méga-manoir de Géorgie. Deux agents du service de police de Milton ont répondu à l’appel. Kim s’est plainte que Kroy ait enfermé son passeport et 175 000 $ de sa propriété dans un coffre-fort, puis ait caché la clé. Kim a déclaré que les sacs à main et les bijoux de créateurs étaient ses seuls atouts avant le mariage.

Kroy a accusé Kim de l’avoir frappé à la tête le 4 mai. Le joueur à la retraite a demandé le divorce le jour suivant. Comme camarade RHOA stars Drew Sidora et Ralph Pittman, Kim et Kroy auraient eu a couru au palais de justice pour déposer les papiers.

Kim et Kroy « se détestent totalement », se sont signalés à plusieurs reprises aux flics pour agression présumée, cartes volées et médicaments manquants

Si Kim n’avait pas appelé les flics, Kroy n’aurait peut-être jamais révélé qu’elle l’aurait frappé pendant la dispute. Il n’avait pas de blessures visibles et n’avait pas demandé de soins médicaux. Kroy a filmé des images d’elle qui l’aurait frappé à l’arrière de la tête. La NFL a refusé de porter plainte contre son ex-épouse.

La police a arbitré une autre heure de cris et de bagarres alors que le RHOA Alun a partagé ses affaires dans la voiture. Ils ont rappelé à plusieurs reprises au couple controversé de se calmer pour le bien de leurs quatre jeunes enfants à la maison. Kroy et Kim partagent Kroy Jr., 12 ans, Kash, 11 ans, et un ensemble de jumeaux, Kaia et Kane, 9 ans.

Je crois vraiment que le divorce de Kim et Kroy est une cascade. Ils étaient tellement amoureux, il était le chauffeur, monter ou mourir. adopté ses filles. Non, je ne peux pas le croire. Surtout parce qu’ils vivent toujours ensemble — Mlle Jasmine🕊🏳️‍🌈 (@iJazzy1) 31 mai 2023

Plus tard dans la journée, ils ont appelé la police en s’accusant mutuellement de plus de petits boeufs. Kroy a signalé qu’elle utilisait sa carte. La femme de 45 ans a répondu que tout l’argent du compte lui appartenait parce que son mari n’avait pas travaillé depuis sept ans.

Alors Kim et Kroy étaient dans ces rues en train de faire tout ce fléchissement et n’avaient que 720,00 dollars en banque. #kimzolciak #rhoa pic.twitter.com/5Ln8uCYl3K – Faites en sorte que cela ait du sens (@HesLyingAgain) 25 mai 2023

Le lendemain, Kim a de nouveau appelé les flics, affirmant que Kroy l’avait enfermée hors de leur chambre où se trouvaient ses médicaments. Quelque part dans tous les combats, les insultes louches et les appels de flics, c’était la dernière goutte. Après des mois à penser à se séparer, Kroy l’a officialisé au palais de justice ce jour-là.

Rappelez-vous dans celui-là #RHOA réunion quand l’une des questions des téléspectateurs à Kim était du genre « Qu’est-ce que tu fais comme travail, tu ne peux pas continuer à dépenser l’argent de Kroys? » Et la réponse de Kim était quelque chose comme « J’ai gagné plus d’argent que Kroy l’année dernière » ?? Vous vous en souvenez ? https://t.co/0A27IECXOU pic.twitter.com/rzo5PSQbQR — TOURNEUR DE THON. (@votremèrebald) 26 mai 2023

Alors que Kim et Kroy se disputent la garde principale et l’IRS pour plus d’un million de dollars d’arriérés d’impôts, ils sont toujours sous le même toit. Une source proche des futurs ex a déclaré Radars en ligne qu’ils « se détestent totalement. Ça va être un sacré combat. »

Entre les combats pour les enfants et les dettes massives, les griffes sont sorties. En plus de s’interroger sur la parentalité de l’autre sur les dépendances présumées à l’herbe et au jeu, Kroy a exigé que Kim obtienne des évaluations psychologiques pour plusieurs troubles de santé mentale.

Kim & Kroy se séparant et se coupant comme ça n’était pas sur ma carte de bingo… #RHOA pic.twitter.com/VQjdgSOR5K – d. (@OriginalDWoods) 31 mai 2023

Jusqu’à ce que l’encre soit sèche sur le divorce, le boeuf Biermann ne fera que se compliquer. Espérons qu’ils puissent rester civils envers leurs enfants.