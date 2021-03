KIM Zolciak a applaudi les haineux qui ont fait sensation à propos de son combo body et jupe sur les réseaux sociaux.

La star de Don’t Be Tardy for the Wedding n’a pas été timide avec ses opinions dans le passé et n’a pas fait exception lors d’un récent voyage à Las Vegas.

Kim, 42 ans, lui a partagé plusieurs photos et vidéos Profil Instagram les deux derniers jours, portant ce qui semblait être une robe noire avec une fente transparente coupant sur la cuisse.

Dans un clip, le Bravo star a posé avec son mari Kroy Biermann, en riant et en tenant une tasse solo rouge.

La star de télé-réalité a légendé sa vidéo: « Maman et papa ❤️ sortis hier soir! »

Les fans n’étaient pas satisfaits du choix de la tenue, car beaucoup se sont précipités sur les commentaires pour critiquer le sens de la mode de la star de télé-réalité.

« On dirait que sa GRANNY PANIES est tombée … ça a l’air ridicule !!! » un déclamé.

« C’est la robe la plus stupide », a contribué un deuxième tandis qu’un troisième a partagé: « Désolé, belles dames mais la robe est un grand non. »

« Cette robe est horrible, on dirait que tu as oublié de remonter ton short. Je peux aussi la mettre sur mes jambes mais je n’oserai pas », gronda un quatrième.

Dans un deuxième post, Kim a embrassé sa fille Brielle, 24 ans, alors que les deux profitaient d’un hôtel de luxe dans le hot-spot du jeu.

La mère de six enfants a sous-titré le deuxième cliché avec un claquement de doigt sur les haters, en écrivant: « Restez pressé à propos de ma robe (en fait le body et la jupe) 😘 J’adore être à Vegas avec mon copain de jeu @briellebiermann ❤️ (consultez mes histoires pour voir le look). «

Pour faire connaître son point de vue, l’ancienne de Real Housewives s’est inspirée de ses histoires pour montrer la robe sur un modèle, ce qu’elle a confirmé comme un look Mugler.

« Pour vous pressé paninis, c’est le LOOK HUNNI, » rôtit-elle, puis ajouta également une photo de dos de la tenue.

Kim a été très ouverte sur sa vie et ses opinions dans le passé, après avoir choqué le public avec des informations sur sa vie sexuelle avec son mari Kroy.

L’ancienne du RHOA a révélé qu’elle et le joueur de la NFL avaient même eu du mal à jouer à l’extérieur, à la vue des maisons de leur voisin.

En parlant à Carissa Culiner sur Daily Pop en décembre dernier, on a demandé à Kim où était l’endroit le plus fou où elle ait jamais eu des relations sexuelles.

«J’ai l’impression que tout est fou parce que nous essayons toujours de nous cacher», a-t-elle commencé, tout en ajoutant sa réponse comme «à l’extérieur en vue, comme, de nos voisins des deux côtés».

Kim a déjà souffert d’embarras hilarants sur Don’t Be Tardy, et beaucoup ont été choqués de voir presque la maman perdre son postiche en visitant le Grand Canyon.

Pendant les vacances en famille à la fin de l’année dernière, la perruque de la star de télé-réalité a failli exploser à cause d’une rafale de vent sauvage.

Tout en profitant de la vue et en prenant des photos de famille, les conditions météorologiques sont soudainement devenues extrêmes alors que Kim a crié: « Oh mon Dieu, le vent est incroyable. Ok, laisse-moi couper ma perruque pour qu’elle n’aille nulle part. »

Le Bravolebrity a été ouvert sur le port de perruques avant l’incident, comme elle a choqué les fans quand elle a révélé ses mèches naturelles à l’automne 2020.

De nombreux adeptes de Kim ne savaient pas pourquoi elle avait enfilé les faux cheveux, car ils pensaient que ses mèches naturelles étaient « super jolies ».

La personnalité de la télévision a expliqué son raisonnement: « Je me sens nue sans perruque. »

Kim a deux filles issues de relations précoces, Brielle et Ariana, et partage quatre enfants avec son mari actuel, Kroy Jagger « KJ », Kash Kade et les jumeaux Kaia Rose et Kane Ren.