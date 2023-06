Kim Zolciak appelle le 911 sur Kroy Biermann au milieu d’un divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock

Même si cela fait presque deux mois que Les vraies femmes au foyer d’Atlanta alun Kim Zolciak45 ans, a demandé le divorce de Kroy Biermann, 37 ans, leur séparation ne semble pas s’améliorer. Un nouveau clip audio obtenu par TMZ (écouter ci-dessous) le 26 juin a révélé que la beauté blonde avait appelé le 911 au sujet de son ex et avait affirmé qu’il aurait accusé son amie d’avoir « kidnappé » leur fils. L’appel a eu lieu à Alpharetta, GA, le 16 juin, après qu’elle ait permis à son fils d’aller jouer au rodéo.



« J’ai juste une situation ici où mon mari [Kroy] menace d’être kidnappé parce que ma petite amie a emmené mon fils à un rendez-vous », a expliqué Kim au début de l’appel. La mère de six enfants a ensuite accusé Kroy d’avoir prétendument « harcelé » son amie et fait « trembler » et « pleurer hystériquement » son fils après l’incident présumé. La personnalité de la télévision a également ajouté qu’elle aurait dit à l’homme de 37 ans qu’il ne devrait « absolument pas » porter plainte contre son amie, car elle « était d’accord qu’elle pouvait l’emmener » à la date de lecture.

Kim a précisé qu’elle avait contacté son avocat pour confirmer s’il s’agissait d’un enlèvement, ce à quoi elle a affirmé qu’ils lui avaient dit que ce n’était « pas ». Plus tard dans l’appel téléphonique, l’ex de Kroy l’a accusé d’avoir prétendument volé son sac à main qui contenait ses documents de divorce à l’intérieur. « C’est tellement insignifiant et je déteste appeler le 911 pour cette situation », a expliqué Kim. « J’étais juste tellement frénétique au moment où j’ai réalisé qu’il était parti. » De plus, la femme de 45 ans a accusé son ex d’être « connue pour faire des choses folles », ajoutant à sa frénésie. Elle a alors expliqué qu’elle irait chercher son fils mais craignait que ce ne soit pas « la fin ce soir ».

Quelques instants avant de mettre fin à l’appel, Kim a dit à l’opératrice du 911 qu’elle les rappellerait si elle en avait besoin. Elle a également supposé que Kroy « crierait et hurlerait » plus tard dans la soirée, cependant, il n’est pas clair si elle les a rappelés ou non. Les anciens tourtereaux partagent quatre enfants : Kroy Jr.11, Kachjumeaux de 10 et 9 ans Kaïa et Kane. Une source a également indiqué TMZ que Kroy aurait « n’avait aucune idée que leur fils, KJ, avait obtenu le feu vert pour aller à un rodéo avec son ami/leur mère ». Plus encore, l’initié a affirmé que « Kroy a exigé qu’elle ramène KJ … elle lui aurait raccroché au nez. » Le point de vente a également rapporté que Kroy n’avait déposé aucune accusation d’enlèvement.

Comme mentionné précédemment, Kim a demandé le divorce de Kroy le 8 mai, par TMZ, cependant, elle a indiqué la date de leur séparation au 30 avril. Dans les documents obtenus par le point de vente, elle a affirmé que leur mariage était « irrémédiablement rompu sans espoir de réconciliation ». Kim cherche également à obtenir «la garde physique principale et la garde légale conjointe» de leurs quatre enfants. Le couple s’est marié en 2011, environ huit ans après avoir divorcé de son premier mari, Daniel Tocé. Elle est également une fière maman de deux filles adultes, Brielle, 26, et Ariana Biermann, 21 ans, qu’elle a accueilli lors de précédentes relations. Kroy a adopté Brielle et Ariana après avoir épousé leur mère il y a plus de dix ans.

