Kim Zolciak appelle ENCORE la police sur son ex Kroy Biermann alors qu’elle l’accuse d’avoir pris son téléphone portable et de « crier toute la journée »… au milieu d’un horrible divorce

Des agents ont été dépêchés au domicile des deux hommes pour un appel pour troubles domestiques.

Kim a accusé Kroy d’avoir « perdu la tête toute la journée » et de « prendre mes affaires »

L’incident a eu lieu fin avril







Kim Zolciak a de nouveau appelé les flics au sujet de son ex-mari Kroy Biermann, l’accusant cette fois de lui avoir pris son téléphone portable.

La police a été vue arrivant à la maison de la star de Real Housewives of Atlanta, 46 ans, et de l’ancien joueur de la NFL, 38 ans, dans une vidéo de caméra corporelle. Les faits se sont produits fin avril.

Des agents ont été dépêchés au domicile du couple – qui est actuellement menacé de saisie – pour un appel pour troubles domestiques, selon TMZ.

La star de télé-réalité – dont l’ex l’a accusée d’être « narcissique » et de « baiser d’autres hommes » lors d’une autre bagarre explosive filmée par les caméras de police l’année dernière – a accusé son conjoint d’avoir pris son téléphone portable et de s’enfermer dans la chambre principale.

« C’est absolument absurde que je doive faire face à ces absurdités. Je m’en occupe tous les jours. Crier toute la journée. Crier toute la journée. Perdre la tête toute la journée. Prendre mes affaires. C’est juste, ça suffit », a-t-elle déclaré aux policiers.

Parce qu’une récente ordonnance du tribunal ordonne aux ex-époux de rester dans leur moitié de la maison, Kim a déclaré aux policiers qu’elle ne pouvait pas aller récupérer son téléphone auprès de Kroy et qu’il ne le rendrait pas.

Zolciak – qui a précédemment qualifié le comportement de Kroy de « diabolique » et « erratique » et a suggéré qu’il pourrait souffrir de CTE – a précisé que rien de physique ne s’était produit entre elle et Kroy ce soir-là.

En discutant avec les policiers, Kim a parlé de son « horrible divorce » et a déclaré que Kroy avait vécu ses affaires personnelles.

On voit alors les flics tenter de parler à Kroy par la porte de la chambre, après qu’il ait refusé de sortir.

On l’a entendu nier qu’il détenait le téléphone de Kim et a déclaré qu’il ne savait pas où il se trouvait.

Parce que Kim – qui a récemment fait face à des réactions négatives pour avoir laissé entendre que Kroy était mort dans un message « RIP » désormais supprimé – n’a pas été en mesure de montrer une copie de l’ordonnance du tribunal et qu’il n’y a pas eu d’altercation physique, rien n’a été accompli à la fin de la visite. .

Elle a également répété que Kroy avait « crié et crié toute la nuit » lors de son appel téléphonique au 911, ajoutant : « Je me sens tellement violée. J’ai des trucs sur le divorce là-dedans, j’ai tellement de choses là-dedans », apparemment en référence à son téléphone.

« C’est fou de consulter mon téléphone. Je n’ai rien à cacher, mais c’est juste… qu’il n’y a pas d’intimité », a-t-elle déclaré d’une voix en larmes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle ou quelqu’un d’autre était en danger, elle a répondu : « Je ne sais pas ce qu’il va faire. Il ne sort pas. Il ne répond pas.

Ce n’est pas la première fois que Kim accuse Kroy de fouiller dans ses affaires.

Kim avait déjà appelé la police à leur domicile après que Kroy se soit enfermé dans la chambre du couple, refusant prétendument à son ex-épouse l’entrée.

Une fois la police arrivée, Kroy – qui a refusé de montrer son visage derrière la porte de la chambre – a remis les médicaments de Kim et quelques produits cosmétiques, ainsi qu’une couette.

Kroy s’était à nouveau enfermé dans la chambre fin septembre, lorsque Kim a de nouveau appelé la police.

Elle a déclaré que le footballeur avait emporté avec lui ses deux téléphones portables dans la chambre et refusait de les lui rendre.

La police lui a finalement demandé de remettre les téléphones et Kim a dormi dans une chambre séparée avec la porte verrouillée pour plus d’intimité.

Et en novembre, des flics se sont présentés à la maison après une bagarre explosive entre les deux hommes et l’un de leurs enfants a appelé le 911.

Une vidéo enregistrée sur les lieux de la bagarre montre Biermann criant après Kim alors que les policiers arrivent pour mettre fin à la dispute.

Dans les images, Kroy accuse son ex-épouse d’être une « narcissique », et il crie même qu’elle a « baisé d’autres hommes ».

Lorsque l’officier demande ce qui se passe entre les deux, Biermann répond d’un ton presque joyeux : « Nous sommes juste en train de nous disputer.

Lorsqu’on l’interroge à ce sujet, il répond que l’argument porte sur « notre putain de vie ! » tout en levant les mains en l’air.

La vidéo d’une bagarre verbale au domicile de Kim Zolciak, 45 ans, et de Kroy Bierman en Géorgie en novembre montre un Kroy, 38 ans, aux yeux fous, accusant son ex-épouse de « baiser d’autres hommes » et de se disputer avec des policiers.

« Il me crie dessus depuis environ deux heures comme un fou », a déclaré Kim alors qu’elle commençait à pleurer.

Les ex partagent les fils KJ, 12 ans ; Kash, 11 ans ; et les jumeaux fraternels Kane et Kaia, neuf ans. Kim a également des filles Brielle, 26 ans, et Ariana, 22 ans, issues de relations antérieures

L’ancien couple est sur le point de perdre leur manoir en Géorgie car leur prêteur a émis un avertissement de saisie, à moins qu’une action en justice ne soit engagée.

« C’est détruit ! » » continue-t-il en levant à nouveau les bras en l’air.

Lorsque l’officier, qui semblait troublé par le ton de Kroy, a demandé ce qui avait précipité le combat, l’ancienne athlète l’a imputé à « son incapacité à résoudre les problèmes, à les résoudre, ou à faire quoi que ce soit ! »

Kroy semblait contrarié que le policier soit même sur les lieux.

‘Il n’y a rien à faire! Tu ne devrais même pas être ici ! Qui t’a appelé ? » dit-il en battant les bras de haut en bas.

« Vos enfants », a répondu l’officier, ajoutant qu’il s’agissait probablement de quelqu’un à l’intérieur de la maison, sans toutefois préciser quel enfant avait appelé à l’aide.

‘Quel enfant ?!’ Kroy a répondu, avant d’ajouter que lui et Kim étaient « extérieurs tout le temps ».

Lorsque l’officier a essayé de demander à Kroy d’expliquer pourquoi il était « si chaud », il n’a pas du tout baissé la température mais a plutôt répété : « Parce que notre vie est détruite !

Il s’arrêta ensuite pendant quelques secondes, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, tandis qu’il tenait ses bras tendus sur les côtés.

‘Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?!’ » demanda-t-il agressivement.

‘Il n’y a pas d’argent! Il n’y a pas de maison ! Nous divorçons un jour, nous ne le sommes pas le lendemain ! Elle baise d’autres hommes ! Que veux-tu?!’ » continua-t-il à crier alors que sa voix semblait de plus en plus crue.

Kim est allée sur Instagram mercredi pour partager une photo d’un verre de vin avec « Eff you see kay » écrit dessus. Elle a ajouté en superposition de texte « hahah trouvailles de cuisine »

Cet incident choquant est l’une des nombreuses fois où Kim et Kroy ont reçu la visite de la police depuis le début de leur séparation compliquée.

Plus tôt ce mois-ci, un juge a statué que les anciens couples devaient respecter un horaire strict pour utiliser le placard de leur manoir de Géorgie, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ.

Kim a été autorisée à entrer dans le placard de leur chambre principale du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h.

Il est strictement interdit à Kroy d’utiliser le placard pendant ces heures, ce qui signifie que Kim a un accès exclusif. Bien que Kroy n’ait pas d’horaires fixes, il peut accéder à sa garde-robe avant ou après l’heure désignée par Kim.

Le nouvel arrangement intervient près de six mois après qu’un juge a décidé que Kim reste dans le sous-sol/la nounou de leur maison, tandis que Kroy reste à l’étage dans la chambre principale.

Kim et Kroy ont demandé le divorce après 11 ans de mariage en 2023. En juillet, Kim a demandé le rejet de la demande de divorce, déclenchant des rumeurs de réconciliation. Mais en août, Kroy a demandé le divorce.

En janvier, le duo a baissé le prix du manoir à 4,5 millions de dollars, après l’avoir initialement mis sur le marché en octobre pour 6 millions de dollars.

Kim et l’ancienne star des Atlanta Falcons de la NFL se sont rencontrés pour la première fois en 2010 après s’être croisés lors de l’événement caritatif Dancing With Atlanta Stars. Ils se sont mariés un an plus tard, le 11 novembre 2011.