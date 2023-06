Le drame du divorce de Kim Zolciak et Kroy Biermann a éclaté en plus d’appels au 911, s’accusant mutuellement de crimes de plus en plus graves.

La star de télé-réalité et ex-footballeur à la suite d’allégations d’enlèvement et de vol de sac à main, Radar rapports.

La bataille toxique du divorce se poursuit avec le couple dans une bagarre totale dans leur manoir de Géorgie. Kim et Kroy ont appelé à plusieurs reprises le 911 le 16 juin pour régler une autre querelle domestique. Ils ont lancé plusieurs allégations blessantes devant leurs quatre enfants,

La journée intense est survenue deux jours seulement après que le chanteur de « Tardy for the Party » a supplié le juge de retirer Kroy de leur domicile. Ils n’ont cessé de le partager depuis leur séparation officielle le 30 avril 2023.

L’ancien Atlanta Falcon a répondu en demandant au juge d’expulser Kim de leur berceau. Ils demandent tous les deux la garde principale de leurs enfants ensemble : Kroy Jr., 12 ans, Kash, 11 ans, et les jumeaux Kaia et Kane, 9 ans. Le couple est copropriétaire de leur maison en Géorgie. Kroy a admis à la police lors d’une autre altercation domestique qu’il n’avait pas les moyens financiers d’obtenir une nouvelle résidence.

Comme indiqué précédemment, Kim aurait frappé Kroy à la tête la veille de leur demande de divorce.

Kim Zolciak et Kroy Biermann s’accusent mutuellement de vol et d’enlèvement après le drame du divorce en salle d’audience

Le dernier incident a commencé par un appel de quelqu’un à 18h24 qui n’a pas révélé son identité. La «personne» s’est immédiatement «déconnectée», selon un rapport du service de police de Milton, en Géorgie.

Puis un autre rapport de violence domestique possible a suivi une minute plus tard, mais le rapport de police ne contenait aucun autre détail.

Kim aurait passé un appel à 18h27 ce soir-là. Kroy a déclaré aux autorités que Kim aurait été impliquée dans un étrange complot d’enlèvement avec l’un de ses fils. Le rapport indique: « Le fils a été déposé avec une femme nommée Aleese » et « Le mari a dit qu’il avait déposé un dossier d’enlèvement pour que son fils se rende au rodéo ». Kim a applaudi en composant le 911 à peine 14 SECONDES plus tard, alléguant que son «mari a volé (un) sac».

A 18h28, un inconnu appelle à nouveau les secours. Ils ont mystérieusement affirmé qu’ils n’avaient « pas besoin de la police pour le moment et qu’ils rappelleraient ».

On ne sait pas si des agents se sont jamais présentés à leur domicile.

Kim et Kroy se sont livrés à une autre vilaine bagarre en mai dernier. Une fois de plus, cela a conduit à une série d’appels désordonnés au 911 avec des allégations de vol de carte de crédit et de faux emprisonnement.

Le combat a apparemment commencé après que le vétérinaire de la NFL a affirmé que son ex-femme l’empêchait d’utiliser la salle de bain. Kim l’a accusé de lui avoir bloqué le chemin avec son corps et de l’avoir « frappée à la poitrine » alors qu’elle quittait la zone.

« Elle a été informée que Kroy pourrait être accusée de séquestration pour l’avoir gardée contre son gré et avoir fait obstruction lors d’un appel au 911 », indique le rapport du 2 mai. « Elle ne savait pas qu’elle pouvait appeler impliquant ces infractions. »

Kim a affirmé aux forces de l’ordre que « des incidents similaires se sont produits dans le passé », mais n’a jamais contacté les autorités car elle « ne voulait pas attirer l’attention des médias ».

Le couple a échangé des coups tout au long de l’année, y compris des allégations selon lesquelles Kroy aurait fumé du kush et les dépenses excessives de Kim en raison de sa dépendance au jeu.

Apparemment, ils sont tous les deux fumer sur leur ex pack sous le même toit et menant clairement au chaos.