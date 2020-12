Patrick Semansky – Piscine / Getty Images

SEOUL – La star de la sœur cadette du leader nord-coréen Kim Jong Un s’est élevée si vite et si haut dans le firmament au pouvoir en 2020 qu’elle l’a fait apparaître comme un substitut du grand frère si ce n’est son rival pour le pouvoir.

À 32 ans, quatre ans plus jeune que Jong Un, Kim Yo Jong a fait connaître sa présence à travers des déclarations incroyablement dures qu’il a dû approuver mais qu’elle a clairement écrites et recommandées.

Sans aucun doute, son explosion la plus célèbre – et la plus efficace – a été sa dénonciation en juin de déserteurs nord-coréens pour avoir tiré des ballons depuis la Corée du Sud chargés de tracts critiquant le régime nord-coréen.

C’étaient «de la racaille humaine qui valait à peine leur valeur en tant qu’êtres humains», «à peu près des animaux sauvages qui ont trahi leur propre patrie», a-t-elle fait rage. Il était «temps de demander des comptes à leurs propriétaires» et de demander aux «autorités sud (sic) coréennes si elles étaient prêtes à prendre en charge les conséquences de la mauvaise conduite des chiens bâtards ressemblant à des ordures qui n’ont pris aucun scrupule à nous calomnier en blâmant le «problème nucléaire» de la manière la plus grave au moment le plus intempestif. »

La rhétorique colorée de Kim Yo Jong – plus extrême que tout ce que son frère a publié publiquement depuis qu’il a pris les rênes après la mort de leur père, Kim Jong Il, il y a neuf ans – a touché ici une corde sensible. L’assemblée nationale sud-coréenne, dominée par le parti au pouvoir du président Moon Jae-in, a interdit ce mois-ci de tirer non seulement des tracts, mais aussi des friandises, des billets en dollars et des périphériques USB apportant des traces de la bonne vie au sud de la zone démilitarisée à le Nord frappé par la faim et la pauvreté.

Moon lui-même a adopté une politique de tourner l’autre joue après que des soldats nord-coréens, le 16 juin, à la demande de Kim Yo Jong, via l’armée, aient fait sauter le bureau de liaison conjoint dans le complexe industriel fermé de Kaesong juste au nord de la DMZ. L’explosion, entendue à des kilomètres à la ronde, a montré qu’elle était sérieuse lorsqu’elle a averti les Sud-Coréens de «se préparer» pour la «fermeture» du bureau «dont l’existence ne fait qu’ajouter aux problèmes».

Les critiques sévères de Kim Yo Jong ont été d’autant plus décevantes pour Moon que seulement la veille de l’explosion, à l’occasion du 20e anniversaire de la signature d’un accord nord-sud conjoint à Pyongyang entre Kim Jong Il et feu le président sud-coréen Kim Dae Jung, il avait appelé les deux parties «à avancer, un pas à la fois, sur la voie de la réconciliation nationale, de la paix et de la réunification».

Après que Kim Yo Jong ait qualifié ses mots de conciliation de «une série de mots impudiques et impudents pleins d’incohérence» et de «perfidie sans vergogne», Moon a laissé à un porte-parole le soin d’appeler sa critique «un acte insensible qui nuit fondamentalement à la confiance» prétendument établie à ses quatre rencontres avec Kim Jong Un.

Le fait que Kim Yo Jong ait si facilement violé cette confiance signifie qu’elle est plus qu’une simple puissance derrière le trône. En tant que patronne largement reconnue du redoutable Département de l’organisation et de l’orientation, une mystérieuse agence qui surveille tout ce qui se passe au sein du gouvernement, du parti au pouvoir et des échelons supérieurs de l’armée, elle a le pouvoir d’imposer des sanctions allant de l’exil à des postes mineurs. à la campagne à l’emprisonnement et à la mort.

Son titre exact est celui de première vice-directrice de l’OGD, a déclaré Lee Sung-yoon, professeur à la Fletcher School de l’Université Tuft, « mais son sang bleu remplace les titres officiels. » Lee, qui écrit un livre sur elle, a déclaré: «elle est de facto la deuxième dans la hiérarchie de la RPDC (nord-coréenne) et la seule vraie confidente importante pour Kim Jong Un».

Comme si cela ne suffisait pas à lui seul, elle serait également la première vice-directrice du département du Front uni. Le titre, a déclaré Lee, peut ne pas sembler tout puissant, mais le sens est clair: «Par l’autorité accordée par son frère Kim Jong Un, le Parti et l’État, elle punira désormais la Corée du Sud, qu’elle a qualifiée d’ennemi. . ‘»

Kim Yo Jong n’aurait évidemment pas pu atteindre de tels sommets si elle n’avait pas été la fille de Kim Jong Il, mais elle a fait preuve d’un charme, d’un esprit et d’une force remarquables pour contourner les autres membres de la famille.

Un autre frère, Kim Yong Chol, qui a trois ou quatre ans de plus que Kim Jong Un, aurait été écarté par leur père comme étant «trop efféminé» pour être l’héritier de n’importe quel poste. Photographié il y a plusieurs années à des concerts d’Eric Clapton à Singapour et à Londres, il est connu pour être lui-même un guitariste passionné. Dans les portes hermétiquement fermées d’un ou de plusieurs complexes de la famille dirigeante, il est vraisemblablement en train de grignoter – aucun mal ni aucune menace.

Et il y avait le demi-frère aîné, Kim Jong Nam, né de la première maîtresse de Kim Jong Il, rejeté par leur père comme trop playboy pour être son héritier et relégué en exil à Macao. Le considérant toujours comme dangereux, Kim Jong Un en 2017 l’a fait frotter, littéralement, par deux jeunes masseuses alors qu’il était sur le point de rentrer à Macao depuis la capitale malaisienne de Kuala Lumpur. Des saboteurs nord-coréens avaient payé les femmes pauvres, d’Indonésie et du Vietnam, pour enduire son visage d’un liquide qui s’est avéré être un agent chimique VX qui l’a tué en quelques minutes.

Kim Yo Jong – peut-être trop astucieuse pour son propre bien – risquerait-elle un sort similaire? Malgré tous ses efforts, elle ne peut s’empêcher de susciter l’inquiétude que le grand frère décide tôt ou tard qu’il en a assez d’elle et l’isolera ou même se débarrassera d’elle, comme il l’a fait avec d’autres membres de sa propre famille.

Kim Jong Un «n’aimerait pas que les médias extérieurs le caractérisent comme potentiellement mort ou mourant et sa sœur comme un remplaçant potentiel», a déclaré Bruce Bennett, expert coréen chez Rand. «Cela pourrait miner sa position en Corée du Nord.» Pourtant, «elle fonctionnait peut-être très bien en Corée du Nord», s’occupant de questions internes tandis que son frère s’efforçait de «retrouver pour lui-même l’attention des médias externes».

Alors, comment réussit-elle à s’élever au pouvoir des étoiles dans la galaxie du leadership nord-coréen sans pour autant avoir de graves problèmes avec son frère?

Si Jong Un n’est pas si heureux de voir Yo Jong parler autant d’une force puissante, il a encore besoin d’elle. Emballant plus de 300 livres sur son cadre de 5 pieds 7 pouces, il se bat contre des maladies non divulguées qui vont du diabète aux maladies cardiaques. Il y a même des spéculations selon lesquelles il aurait peut-être contracté, qui sait, une touche de COVID-19 – assez pour le garder hors de vue pendant des périodes assez longues.

La petite sœur est également restée sous les feux de la rampe pendant des semaines d’affilée, contribuant à l’impression de répression. Montant en importance, elle sait garder la tête baissée. Un moyen sûr de disparaître serait de saper un personnage paranoïaque qui ne supporte pas la vraie concurrence mais n’est pas toujours physiquement à la hauteur du travail.

La conseillère spéciale du président Moon pour les affaires étrangères, Moon Chung-in, a eu la rare occasion de voir Kim Yo Jong en personne à deux sommets avec son frère à Pyongyang. Elle était «humble en apparence», a déclaré Moon au Daily Beast. «Elle était bien élevée… Elle ne parlait pas beaucoup.

Qu’à cela ne tienne, sa position aux côtés de son frère semblerait être une preuve positive de sa trajectoire ascendante dans la hiérarchie. Fervent partisan de l’accommodement avec le Nord, Moon ne pense pas que sa présence à des réunions aussi vitales soit la preuve de son ascension dramatique.

«En Corée du Nord, il n’y a qu’un seul dirigeant», a déclaré Moon, un professeur à la retraite qui courtise les Américains influents et organise des conférences à la recherche d’un soutien à l’approche de la ligne douce du président Moon. «Elle a joué un rôle moteur dans l’amélioration des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais le terme« deuxième au pouvoir »est une distorsion.»

Evans Revere, ancien haut diplomate de l’ambassade américaine ici, comprend le jeu auquel elle joue. «Kim Jong Un ne la voit évidemment pas comme une menace», a-t-il déclaré. «Elle a pris soin de ne pas éclipser KJU et a cultivé l’image de quelqu’un qui lui est clairement subordonné.

Yo Jong a dû avoir un solide rôle de fond pendant un certain temps avant de faire ses débuts internationaux aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée en février 2018, en regardant la cérémonie d’ouverture dans la loge VIP derrière le vice-président Mike Pence, puis en portant une invitation de sa grande frère du président Moon pour se réunir.

L’image pendant les Jeux olympiques était celle d’un intermédiaire poli et sérieux, mais au début de cette année, après avoir été nommée membre suppléante du bureau politique du Parti des travailleurs au pouvoir, dont son frère est bien sûr président, elle a vraiment commencé agir en public.

Abandonnant toute prétention de politesse, elle a dénoncé le gouvernement Moon à Séoul pour avoir froncé les sourcils sur les lancements de missiles nord-coréens, affirmant qu ‘«une telle affirmation de type gangster ne peut jamais être attendue de ceux qui ont une façon de penser normale. Non, elle a pris soin de ne pas désigner Moon par son nom, mais a déclaré que la Maison bleue, la résidence présidentielle et le complexe de bureaux, se comportait d’une manière «parfaitement insensée». La réponse du cercle intime de Moon, se moquait-elle, était comme «un enfant redoutant le feu».

Plus récemment, elle a montré son visage public à nouveau, affirmant qu’elle «n’oublierait jamais» comment le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Kang Kyung-wha, avait déclaré que les affirmations de la Corée du Nord selon lesquelles aucun cas de COVID-19 n’était «difficile à croire». Kang, prévint-elle cruellement, «pourrait devoir payer cher» pour avoir prononcé de tels mots.

Le plus grand succès de Kim Yo Jong, cependant, a été d’amener Moon et la majorité de l’Assemblée nationale de son parti à fermer les aérostiers face aux critiques des adversaires politiques ici ainsi que des militants des droits humains à l’étranger alors même que la cote de popularité de Moon tombait en dessous de 40%.

Le ministre des Affaires étrangères Kang, dans une interview à CNN, a défendu la loi anti-ballon comme étant justifiée dans «une zone hautement militairement tendue où tout peut mal tourner et conduire à des affrontements encore plus graves», mais John Sifton, directeur du plaidoyer pour l’Asie à Human Rights Watch à New York, l’a qualifié de «très mauvais service» pour le peuple des deux Corées. La Corée du Sud, a-t-il dit, «semble plus intéressée à garder Kim Jong Un heureux que de laisser ses propres citoyens exercer leurs droits fondamentaux au nom de leurs voisins du nord».

Le véritable test de l’influence de Kim Yo Jong peut venir dans le traitement de la nouvelle administration Biden. Elle a une fois «écarté la probabilité ou la nécessité de poursuivre le dialogue américano-nord-coréen», a rappelé Bruce Klingner, expert asiatique à la Heritage Foundation, mais «a laissé la porte ouverte si Washington capitulait face aux demandes de Pyongyang».

Mis à part les titres officiels, elle est «probablement la deuxième personne la plus puissante de Corée du Nord» – celle en qui son frère «fait le plus confiance», a déclaré Klingner. On ne sait pas si elle «deviendrait leader si son frère décédait soudainement, mais c’est certainement une possibilité beaucoup plus forte qu’il y a seulement quelques années».

