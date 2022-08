Kim Yo Jong de Corée du Nord rejette l’offre de désarmement du Sud

Dans un langage descriptif caractéristique, Kim Yo Jong a publié une déclaration intitulée “Ne faites pas de rêve absurde” dans les médias d’État, soulignant que son pays n’a pas l’intention d’abandonner son programme nucléaire et d’armement au profit d’une coopération économique avec le Sud. Et en cours de route, elle a balayé le dirigeant sud-coréen au sujet de ses cotes d’approbation en chute libre, qui ont atteint 24% après trois mois au pouvoir.

TOKYO – La sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rejeté vendredi l’offre de Séoul d’avantages économiques en échange de mesures de dénucléarisation, qualifiant le président sud-coréen Yoon Suk-yeol de “vraiment idiot” et son plan “absurde”.

Cette semaine, Yoon a publié les détails d’un programme d’aide économique qu’il avait annoncé lors de son discours d’investiture du 10 mai. En échange de la prise de mesures de désarmement par Pyongyang, le Sud l’aiderait avec de la nourriture, des soins de santé, de l’agriculture et des infrastructures, a déclaré Yoon, sans répondre au désir du Nord d’obtenir un allégement des sanctions internationales. Alors que Yoon a qualifié son plan d ‘”audacieux”, les précédents dirigeants sud-coréens ont fait des propositions similaires qui ont échoué, tandis que Kim Jong Un n’a montré aucun signe de renoncer à une dissuasion nucléaire qu’il considère comme la garantie de sécurité ultime de son régime.

Kim Yo Jong, l’un des responsables les plus puissants du régime nord-coréen, a qualifié vendredi le plan de Yoon de “impraticable pour créer des champs de mûriers dans l’océan bleu foncé”.

Elle l’a décrit comme une réplique de “Vision 3000 par la dénucléarisation et l’ouverture”, une proposition de l’ancien président conservateur sud-coréen Lee Myung-bak visant à pousser la Corée du Nord vers la dénucléarisation en échange d’une aide et d’investissements massifs qui, selon lui, augmenteraient les niveaux de revenu nord-coréens. à 3 000 $ par habitant. Pourtant, les relations intercoréennes se sont détériorées pendant le mandat de Lee. On pense maintenant que la Corée du Nord se prépare pour son septième essai nucléaire ; son revenu par habitant était estimé à 1 083 dollars en 2021.