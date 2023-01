Kim Tate joue avec le danger en concluant un pacte avec Caleb Miligan à Emmerdale

KIM Tate pourrait se préparer à encore plus de problèmes à Emmerdale alors qu’elle conclut un tout nouveau contrat.

La femme d’affaires n’est pas du genre à se faire salir dans les Dales et lorsque son mari Will est impliqué dans une confusion épique, cela pousse Kim à conclure un accord avec le mystérieux nouveau Dingle du quartier, Caleb.

Will et Caleb en viennent aux mains

Kim est furieuse qu'elle se soit brouillée avec Sam sans raison

Lorsque la montre de Will disparaît à Home Farm, il s’empresse d’appeler Sam Dingle pour l’objet manquant.

Kim se tient aux côtés de son mari et bientôt une bagarre entre Will et un Sam innocent assure, mais le puissant Caleb est sur place pour séparer rapidement le couple.

Sam étant joyeux que Caleb l’ait défendu malgré un accord avec Kim en préparation, il apparaît rapidement à Will que ce n’était peut-être pas Sam après tout.

Nicky révèle à Will que le bébé Thomas jouait avec la montre et Kim est frustrée par Will de découvrir qu’elle s’est brouillée avec Sam et Lydia sans aucune raison.

Kim rend leur travail à Lydia et Sam, mais Will est mécontent car il a l’impression que Kim ne le soutient pas et ne le soutient pas.

Cependant, pour Kim, elle a détourné son attention des sentiments de Will pour se concentrer sur la finalisation de son accord commercial naissant avec Caleb.

Caleb s’est engagé à être impliqué dans le haras de Kim et il arrive à Home Farm pour sceller l’accord et signer tous les contrats.

Kim joue avec le feu car non seulement Will n’est pas sûr des intentions de Caleb, mais il est frustré par le manque de considération de sa femme pour lui.

Elle balaye toutes les inquiétudes que Will a de laisser Will affirmer sa domination autour de Caleb et lui assurer exactement qui est exactement l’homme de la maison.

La décision de Kim sera-t-elle payante ou va-t-elle se retourner contre vous de manière spectaculaire ?

Will affirme sa domination autour de Caleb