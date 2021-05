Kim Tate d’Emmerdale touche le fond alors qu’elle remet en question sa santé mentale dans une nouvelle bande-annonce sombre

Kim Tate d’EMMERDALE a touché le fond alors qu’elle remet en question sa santé mentale dans une nouvelle bande-annonce sombre.

La femme d’affaires, jouée par Claire King dans le feuilleton ITV, est convaincue qu’elle est atteinte de démence parce qu’elle oublie sans cesse des choses – mais elle ne sait pas que c’est parce qu’elle est empoisonnée par un mystérieux coupable.

Kim Tate touche le fond la semaine prochaine à Emmerdale

La semaine prochaine, les choses commencent à se dérouler davantage et il semble que Kim soit sur le point de découvrir la vérité.

Une nouvelle bande-annonce publiée sur le compte Twitter officiel de l’émission à succès montre l’assaillant silencieux en train de retirer le couvercle de la carafe de brandy de Kim avec un gant pour couvrir ses traces.

Dans la scène suivante, une Kim inquiète est vue parler à quelqu’un au téléphone et leur dit qu’elle oublie de plus en plus de choses.

Le multimillionnaire intrigant s’ouvre à Gabby Thomas sur ses inquiétudes, en disant: « Je sens que je ne peux plus faire confiance à mon propre jugement maintenant … »

La femme d'affaires est convaincue qu'elle montre des signes précoces de démence

Gabby répond: « Tu peux me faire confiance. Promesse. »

Puis, dans une autre scène intense, Kim dit sévèrement à quelqu’un: « Dis-moi juste … Est-ce que je perds mes billes ou pas? »

Le clip jamais vu auparavant a laissé les fans essayant de comprendre qui est la personne essayant de tuer Kim.

L’un d’eux a écrit: « Je pense que c’est Gabby qui a empoisonné Kim. »

Les fans de la série sont convaincus que Gabby l'empoisonne

Un autre a déclaré: « Je pense toujours que le gabby empoisonne Kim

Pendant ce temps, d’autres sont convaincus qu’il s’agit de Joe Tate, le beau-fils de Kim.

Un troisième a tweeté: « Et si Joe était de retour et que c’était lui qui avait empoisonné Kim?

Un autre a ajouté: « Je me demande si c’est Joe Tate. Celui qui ne veut pas que ses empreintes digitales soient retrouvées, d’où les gants en cuir. »

Kim a des vertiges et oublie des choses depuis plusieurs semaines

Un cinquième a sonné: « Gabby semble trop évident cependant. Les savons aiment ajouter une torsion. Comme avec qui a mis Heather enceinte à Eastenders en 2009. Il s’est avéré que c’était le petit Darren. »

Les téléspectateurs sont devenus très méfiants à l’égard de Gabby et de son comportement douteux au cours des dernières semaines.

Mais ils ne sont pas les seuls comme Jamie, le fils de Kim, et il a même embauché Noah Dingle pour comprendre ce qu’elle voulait faire.

La semaine prochaine, Gabby est surprise en train de voler les comptes de la société de Kim et tente de se sortir des ennuis.

Le tueur mystérieux a drogué son brandy

Quand elle se rend compte qu’elle est sur elle, elle verse à Kim une eau-de-vie médicinale et dit qu’elle ne dira à personne qu’elle se sent à nouveau faible.

Ignorant les pics, les vertiges et la perte de mémoire de Kim lui ont fait craindre qu’elle pourrait souffrir de démence comme son défunt père.

Elle contacte donc le médecin pour un test de démence.

Gabby reconnaîtra-t-elle avoir volé de l’argent aux Tates … et est-elle la seule à empoisonner Kim?

Regardez le prochain épisode d’Emmerdale ce soir à 19h sur ITV