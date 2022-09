Kim Taehyung-Jennie, membre du BTS, rumeurs de rencontres : après Yeontan, le nom de Jisoo, le chanteur de BLACKPINK, apparaît également ; voici ce qui s’est passé

Kim Taehyung, membre du BTS, et Jennie Kim, rappeuse de BLACKPINK, se fréquentent si l’on en croit une certaine section de Twitter. La dernière en date est une série de photos de rencontres présumées d’un restaurant de Gyeonggi. C’est une ville à la périphérie de Séoul. Selon la poignée, Gurumiharibo, le couple présumé était allé déjeuner. Il avait posté des photos où l’on peut voir beaucoup de nourriture et des demi-photos d’un homme et d’une femme prétendant être les idoles des superstars. Jennie Kim et Kim Taehyung y sont apparemment allés. Étant donné que les photos sont censées être de nouvelles fuites, les fans se demandent pourquoi la rappeuse Blackpink Jennie Kim ne prend aucune mesure pour arrêter ces photos.

Maintenant, en attendant, une capture d’écran prétend que le chanteur de Blackpink, Kim Jisoo, connaît la vraie vérité. Certains fans lui demandent de donner un indice pour confirmer ou infirmer l’affaire. Cela devient vraiment incontrôlable maintenant. On dit que Kim Jisoo est proche du couple supposé. Jetez un œil à ces tweets sur les réseaux sociaux…

Taehyung sort avec Joanna Chun, arrête d’amener Jennie dans ce mec suka bacot (@xxxgunsub) 28 septembre 2022

Les gars wtf va un comme quoi de gurumi jusqu’à maintenant? Tae Hyung Jennie #TAENNIE pic.twitter.com/Lh2GIPckB7 taetae (@_mywinterbear) 28 septembre 2022

Taehyung a annoncé publiquement qu’il poursuivrait un youtubeur qui a créé des rumeurs sur sa famille et les membres de BTS, s’il défend ses amis comme ça, croyez-moi qu’avec son partenaire ce serait pire, mais Jennie s’en fiche complètement Hoseoky Bangtan ??Vmin mis papis (@Hoseoky_IV) 28 septembre 2022

Cependant, elle peut nous aider à voir la vérité. Alors s’il te plait Jisoo, si tu reçois ce message, s’il te plait poste cette photo invisible comme un signe que tu sais que Jennie et Taehyung traînent et que tu (entre autres) ne peux pas en parler. Merci. Eso fue lo que dijo ??????? (@HELL0KITT1_) 28 septembre 2022

? N o irei posta a localiza o para no gerar mais brigas entre os antis e taennie shippers. GH: Imagem 1: Taehyung chegando et Jennie espérant pour le dentro. Imagem 2: Une comida servida. Imagem 3: Jennie vient et Taehyung checando seu celular. Photo 4 : une photo moi + pic.twitter.com/maDUyBnurT taennie_ofcbr (@taennie_ofc) 27 septembre 2022

Si vous voulez exposer les rencontres entre Taehyung et Jennie, laissez Jisoo en dehors de ça https://t.co/tmyNYLTXkh geai ? || Raymond se réveille (@bbvemon) 28 septembre 2022

Kim Taehyung, membre du BTS, est venu à une émission de radio avec son bon ami, le chanteur Park Hyosin. Tous deux discutèrent longuement de musique. Il semble que les deux soient de grands fans de Matt Maltese et Troye Sivan. Les deux ont eu une longue conversation. Kim Taehyung a également salué les fans qui étaient sortis de la station de radio.