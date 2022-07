Kim Taehyung et Wooga Squad partagent des moments réconfortants et se souviennent de leur amitié ; REGARDEZ leur teaser In the Soop Friendcation 2

V de BTS, alias Kim Taehyung, participe à une Friendcation avec ses membres de la Wooga Squad – Park Hyungsik, Park Seojoon, Choi Woo Shik et Peakboy. Leurs moments intéressants seront présentés dans le spin-off de In The Soop qui s’appelle Friendcation. Le compte Twitter officiel d’In The Soop avait publié un teaser en ligne. Le deuxième teaser de Friendcation voit les cinq amis partager des moments réconfortants.

Dans le teaser Soop Friendcation 2

V de BTS alias Kim Taehyung, Park Hyungsik, Park Seojoon, Choi Woo Shik et Peakboy se rencontrent pour la première fois pour discuter de l’amitié In the Soop. Peakboy demande aux producteurs si tout cela est vraiment une chose impromptue. Taehyung lui demande de lui faire confiance. Plus tard, ils montrent leur enthousiasme alors qu’ils se dirigent vers Goseong, Gangwon-do pour leur voyage. Ils vont pêcher ensemble et aiment aussi patiner sur la patinoire. Plus tard, nous voyons les garçons profiter de la piscine dans un endroit très exigu. Plus tard, nous voyons Taehyung, Hyungsik, Wooshik, Peakboy et Seojoon parler de la façon dont ils sont devenus amis, ce qu’ils n’avaient jamais fait auparavant. Découvrez le teaser réconfortant ici:

Dans le teaser Soop Friendcation 1

Le premier teaser de In The Soop Friendcation avec Taehyung, Park Hyungsik, Park Seojoon, Choi Woo Shik et Peakboy était relativement plus court et les a vus visiter une plage. Park Hyungsik semble avoir visité une plage après un long moment et on le voit se transformer en enfant en voyant l’eau. Nous les voyons plus tard rire de tout leur cœur en cliquant sur un selfie, tout en portant des masques. Découvrez le teaser ici :

Plus de détails sur In The Soop Friendcation

Si les rapports sont quelque chose à dire, c’était l’idée de BTS V alias Kim Taehyung d’avoir une Friendcation avec les créateurs d’In The Soop. Tous les membres de la Wooga Squad – Taehyung, Park Hyungsik, Park Seojoon, Choi Woo Shik et Peakboy sont très populaires en Corée du Sud et dans le monde entier. V partage un lien très chaleureux avec eux tous. C’était aussi long à cause des amis à rattraper. In The Soop Friendcation sera diffusé sur Disney PLus Hotstar à partir du 22 juillet tous les vendredis à 23h KST.