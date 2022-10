Kim Taehyung, alias V, membre du BTS, est-il utilisé par un cosplayeur pour arnaquer les fans pour obtenir des fonds sur Twitter ? ARMY porte plainte auprès de Big Hit Music

Kim Taehyung, alias V, membre du BTS, est l’une des icônes de la musique les plus populaires au monde. Dernièrement, il a fait la une des journaux pour sa sortie de golf avec Danielle Kang et la star de K-Drama Park Seo-Joon. Mais maintenant, certaines ARMYs ont remarqué que quelqu’un a ouvert un compte en cosplay sous le nom de Kim Taehyung alias V de BTS. Ce n’est pas tout. La personne a apparemment également demandé des fonds pour diverses raisons. Les fans ont mis en avant le compte de Big Hit Music. Bien qu’il semble évident qu’il s’agit d’un cosplayeur, les ARMYs craignent que les jeunes fans ne soient influencés. Il y a beaucoup d’ARMY qui ne croient pas que quelqu’un puisse croire que V est sur Twitter et donner de l’argent. Jetez un œil aux tweets ci-dessous…

Vous copiez des twts de l’armée et faites semblant d’être taehyung et moochez l’argent des gens. C’est une escroquerie et une usurpation d’identité et vous êtes susceptible d’être poursuivi. C’est pathétique ce que les petites chiennes tristes font pour avoir du poids https://t.co/yj3Ppek2L4 Avis Kpop inconfortables (@uncomfykpop) 28 octobre 2022

La preuve est ici, ce n’est pas vérifié, il a environ 30 millions de followers, et taehyung ne demanderait jamais d’argent aux gens pour un acc aléatoire qui vient d’être créé, et pourquoi parle-t-il anglais ? Pensez-vous vraiment que c’est humble de tae? Mine ? ? (@minatannie) 28 octobre 2022

Je veux que les ARMYs soient si fr en ce moment. Il y a des MILLIERS de personnes qui croient que c’est Taehyung. Et maintenant, ils ont donné de l’argent à ce compte ????? pic.twitter.com/mBUzZAPMMY Mu (@130613fate) 28 octobre 2022

Omg vous vous faites tous arnaquer. Pour commencer taehyung ne demanderait JAMAIS notre argent ! Df ?????? Est-ce que vous le connaissez même comme DU TOUT. BE FR RN BE FR !!!!!! Liv | L’astronaute ? ?? (@jiminsaranghee7) 28 octobre 2022

ARMÉE VEUILLEZ FAIRE PASSER LE MOT. PPL ENVOYE EFFECTIVEMENT DE L’ARGENT SUR CE COMPTE. Vraiment, pourquoi Taehyung aurait-il besoin de votre argent. Ces personnes doivent être mineures ou influençables car BRUH ! Pense! https://t.co/nMzVUeEegT ??Lee ?? ? ? L’astronaute ? (@lovinglee86) 28 octobre 2022

ils sont tous stupides ?. Pourquoi Taehyung demanderait-il de l’argent à ARMY sur Twitter ??? https://t.co/l7tQOor1ay dee l’astronaute ?? ? (@nabikth) 28 octobre 2022

