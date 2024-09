Kim souligne le renforcement de la coopération avec Moscou — RT World News

Le leader nord-coréen a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou

Kim Jong-un a reçu le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, et les deux responsables se sont engagés à approfondir davantage les liens entre Moscou et Pyongyang. Le dirigeant nord-coréen a souhaité la bienvenue à « Victoire du peuple russe. »

En juin dernier, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite d’État en Corée du Nord, la première depuis 2000. Les négociations ont abouti à la signature du Traité de partenariat stratégique global. Ce traité prévoit notamment l’engagement de la Russie et de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à s’entraider en cas d’agression étrangère.

Poutine a également déclaré à l’époque que « La Russie n’exclut pas le développement de la coopération militaire avec la RPDC », étant donné que les pays occidentaux fournissent en abondance des armes de pointe à l’Ukraine.

Selon un communiqué publié par le Conseil de sécurité russe, une délégation dirigée par M. Shoigu s’est rendue vendredi à Pyongyang. Les responsables russes et nord-coréens ont échangé leurs points de vue sur un large éventail de questions bilatérales et internationales.

La déclaration a noté que les pourparlers ont eu lieu dans un « confiant, amical » une atmosphère qui reflète la voie fixée par Poutine et Kim en juin.















L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté que les négociations entre Kim et Shoigu se sont concentrées sur l’approfondissement de la coopération entre les deux pays. « dialogue stratégique entre les deux pays et renforcement de la coopération pour sauvegarder les intérêts de sécurité mutuels. » Le média a cité le dirigeant nord-coréen qui a fait l’éloge de « vigoureux » progrès entre Pyongyang et Moscou en « politique, économie et culture ».

Kim s’est engagé à « élargir davantage la coopération et la coordination avec la Fédération de Russie conformément à l’esprit du traité de partenariat stratégique global », tel que cité par KCNA.

En concluant les pourparlers, le dirigeant nord-coréen a transmis ses salutations au président Vladimir Poutine et au peuple russe, leur souhaitant « victoire, prospérité, bonheur et paix. »

Mi-juillet, Kim a reçu une délégation militaire russe dirigée par le vice-ministre de la Défense Alexeï Krivoroutchko.

Les deux parties ont convenu à l’époque que les armées nord-coréenne et russe devraient travailler ensemble pour « jouer un rôle important dans la défense de la paix régionale et mondiale et de la justice internationale », selon KCNA.