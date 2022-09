BTS‘Kim Seokjin alias Jin s’est envolé pour LA pour son emploi du temps personnel. Le membre le plus âgé de BTS a été pris tout seul dans des occasionnels. Le chanteur de BTS, le look pelucheux de Jin est devenu instantanément viral et les ARMYs ont afflué pour lui souhaiter un vol en toute sécurité vers les États-Unis. Les membres de BTS avaient annoncé une pause il y a quelques semaines et depuis, ils ont été repérés à de nombreuses reprises sur leurs horaires personnels en solo. Cette fois, Jin de BTS alias Kim Seokjin a été repéré à l’aéroport international sud-coréen en direction de Los Angeles, États-Unisselon les rapports de K-media.

Jin de BTS se rend aux États-Unis pour un programme

Dans Nouvelles d’Hollywood Aujourd’hui, le beau Jin du monde entier a été aperçu à l’aéroport international d’Incheon en train de quitter le pays pour son horaire de travail personnel. Le chanteur de Run BTS a été vu dans une veste sombre avec un jean bleu et un t-shirt blanc. Il a associé ses tenues à des baskets blanches et à un sac fourre-tout noir. Les cheveux ébouriffés de Kim Soekjin ont laissé ARMY sans voix. De plus, bien qu’il porte un masque, Jin était très beau, on suppose que c’était à cause de ses mèches bouclées.

AYEZ UN VOL EN TOUTE SÉCURITÉ JIN MON BÉBÉ OMG JE SUIS TELLEMENT EXCITÉ POUR VOUS !!!? pic.twitter.com/MrrQhyXkzI Erable Agatha ? (@lunarboyjinnie) 11 septembre 2022

Seokjin s’est retourné pour s’incliner et a même établi un contact visuel avec ce journaliste, quelle chance ? BON VOL JIN pic.twitter.com/AsxK8maNn0 érable hayi (@jinakgay) 11 septembre 2022

Kim Seokjin à l’aéroport en partance pour LA USA. Il a l’air adorable dans ses longs cheveux bruns pelucheux ? bon vol Jin pic.twitter.com/VT1M4BPtut Seokjinisme | ? (@seokjinism1) 11 septembre 2022

Jin va travailler sur un album solo aux États-Unis ?

Si les rapports sont quelque chose à dire, on dit que Jin se dirige vers Los Angeles. Le directeur de la société de production vidéo sud-coréenne Lumpens et le directeur créatif de BTS ont également été repérés à l’aéroport, les médias d’État étant allés couvrir le départ de Jin à l’aéroport d’Incheon, selon un tweet d’une ARMY. Il est probable que Jin se soit envolé pour les États-Unis pour travailler sur son programme solo. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle de la même chose.

Aucun rapport officiel, mais Dispatch est actuellement en ligne et indique que Kim Seokjin partira pour Los Angeles. Le directeur créatif de Lumpens et BTS est également là. Il pourrait aller filmer quelque chose pour son album solo ! #Yours_Jin #SuperTuna_Jin #JIN #BTSJIN @BTS_twt JIN PRINT (@theJINPRlNT) 11 septembre 2022

En parlant de son apparition à l’aéroport, Jin était aussi gracieux et amoureux qu’il l’est toujours. Il a salué les médias en attente et les ARMY avec des arcs et leur a également fait signe.