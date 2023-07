Kim s’engage à renforcer la capacité nucléaire de la Corée du Nord après avoir observé le lancement d’un nouvel ICBM

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à renforcer davantage les capacités de combat nucléaire de son pays alors qu’il supervisait le deuxième vol d’essai d’un nouveau missile balistique intercontinental conçu pour frapper les États-Unis continentaux, ont rapporté jeudi les médias d’État.

La déclaration de Kim a suggéré que la Corée du Nord intensifierait ses activités d’essais d’armes pour étendre son arsenal en réponse aux récentes mesures américaines visant à renforcer son engagement en matière de sécurité envers l’allié sud-coréen.

« La situation instable actuelle dans laquelle l’environnement sécuritaire de la péninsule coréenne est sérieusement menacé à chaque instant par les forces hostiles », a déclaré Kim, selon les médias officiels. « (Cela) nécessite des efforts plus intenses pour mettre en œuvre la ligne de renforcement de la dissuasion de la guerre nucléaire. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu une réunion publique vendredi en fin d’après-midi pour discuter du lancement de l’ICBM à la demande des États-Unis, de l’Albanie, de la France, du Japon, de Malte et du Royaume-Uni.

L’Agence centrale de presse coréenne a rapporté les commentaires de Kim un jour après le lancement du Hwasong-18, qui a été testé pour la première fois en avril et que Kim a qualifié d’arme la plus puissante de ses forces nucléaires.

L’ICBM mobile routier a un propulseur solide intégré, ce qui le rend plus difficile à détecter à l’avance que les missiles à carburant liquide.

KCNA a déclaré que le lancement visait à reconfirmer la crédibilité technique et la fiabilité opérationnelle du missile. Kim a qualifié le lancement d' »autre pas important » dans les efforts visant à renforcer les forces stratégiques du Nord, a déclaré KCNA.

Selon KCNA, le missile a été lancé à angle élevé pour éviter les pays voisins. Il a volé 74 minutes et une distance de 1 001 kilomètres (622 milles) à une altitude maximale de 6 648 kilomètres (4 130 milles) avant d’atterrir dans une zone ciblée en eaux libres au large de la côte est du Nord.

Le temps de vol du missile est le plus long enregistré par une arme lancée par la Corée du Nord. S’il est lancé sur une trajectoire standard, le missile pourrait voler vers le continent américain, bien que certains experts disent que la Corée du Nord a encore des technologies à maîtriser pour acquérir des missiles nucléaires fonctionnels.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont critiqué la Corée du Nord pour le lancement qui, selon eux, constituait une menace pour la paix régionale et internationale. Adam Hodge, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la patrie américaine et des alliés sud-coréens et japonais.

Kim s’est fixé des tâches non spécifiées pour le secteur de la défense nationale du Nord, affirmant que la Corée du Nord entreprendrait « une série d’offensives militaires plus fortes » jusqu’à ce que les États-Unis et la Corée du Sud « admettent leur défaite honteuse de leur politique hostile inutile envers (la Corée du Nord) avec désespoir et donnent renforcer leur politique.

Cela signale que Kim intensifiera ses efforts pour moderniser ses arsenaux de missiles avec des armes sophistiquées comme le Hwasong-18. Les autres armes sur la liste de souhaits publiquement déclarée de Kim sont un missile à ogives multiples, une arme hypersonique, un satellite espion et un sous-marin à propulsion nucléaire.

La Corée du Nord s’est concentrée sur le renforcement de sa capacité nucléaire après l’effondrement de la diplomatie nucléaire à enjeux élevés de Kim avec le président de l’époque Donald Trump en 2019 en raison de différends sur les sanctions américaines contre la Corée du Nord.

KCNA a accusé les États-Unis et la Corée du Sud d’avoir récemment entrepris des « tentatives de confrontation effrénées » et d’avoir provoqué « une nouvelle chaîne de crises nucléaires » dans la péninsule coréenne.

La Corée du Nord émet souvent une rhétorique aussi dure et guerrière en période de tensions avec ses rivaux. La dépêche de KCNA a cité un accord américano-sud-coréen visant à renforcer les capacités de dissuasion des alliés, tels que l’amarrage périodique d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud et la création d’un nouveau groupe consultatif nucléaire bilatéral, dont la réunion inaugurale est prévue pour la prochaine semaine à Séoul.

Les États-Unis ont élargi les exercices militaires avec la Corée du Sud et pris des mesures pour améliorer la « visibilité régulière » des actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne en réponse à l’avancée de l’arsenal nucléaire du Nord. La Corée du Nord a effectué une centaine d’essais de missiles depuis le début de l’année dernière. Les experts disent que Kim vise finalement à utiliser son arsenal élargi pour gagner de plus grandes concessions dans la future diplomatie avec les États-Unis.

Le lancement de l’ICBM de mercredi est intervenu deux jours après que la sœur et conseillère principale de Kim, Kim Yo Jong, a menacé de conséquences « choquantes » pour protester contre ce qu’elle a qualifié d’activité de reconnaissance provocatrice des États-Unis près de son territoire. Les gouvernements américain et sud-coréen ont rejeté l’accusation du Nord sans fondement et l’ont exhorté à s’abstenir de toute escalade.

Hyung-jin Kim, Associated Press