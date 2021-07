Kim Richards, un ancien de RHOBH, doit 90 000 $ d’impôts impayés et vit dans un modeste appartement en location après des problèmes juridiques et financiers

Kim Richards, ancienne de REAL Housewives Of Beverly Hills, doit plus de 90 000 $ d’impôts impayés alors qu’elle vit dans un modeste appartement en location, révèle The Sun en exclusivité.

L’ancien Bravo La star a rencontré une série de problèmes juridiques et financiers à la suite de ses multiples arrestations en 2015 pour vol à l’étalage chez Target et coups et blessures sur un policier au Beverly Hills Hotel.

Getty

Kim Richards doit plus de 90 000 $ d’impôts impayés[/caption]

privilèges fiscaux

La star a actuellement plusieurs privilèges fiscaux impayés contre elle – dont un pour 70 000 $[/caption]

Realtor.com

Kim réside dans un modeste appartement de deux chambres à louer à Encino[/caption]

Six ans après ses arrestations, la femme de 56 ans est toujours confrontée à des problèmes financiers car elle doit actuellement près de 100 000 $ au Franchise Tax Board de l’État de Californie.

L’ancien enfant acteur a accumulé un privilège fiscal en 2020 pour 20 762 $ – qui est resté impayé, a confirmé l’administration fiscale californienne au Sun.

Elle a également un privilège fiscal impayé de 2019 pour un montant de 70,02 $, a également confirmé The Sun, ce qui fait que le total des frais dus dépasse 90 000 $.

Les intérêts et les frais continueront de s’accumuler sur les deux privilèges fiscaux des États tant qu’ils ne seront pas touchés.

Le représentant de Kim n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

De plus, l’ex RHOBH L’actrice a continué à vivre dans un modeste appartement de deux chambres, ce qui est un déclassement notable par rapport à ses somptueuses maisons précédentes.

privilèges fiscaux

Dans un privilège fiscal distinct de 2020, la star doit plus de 20 000 $[/caption]

Realtor.com

La personnalité de la télévision vit dans une modeste location à l’intérieur d’un complexe fermé[/caption]

Realtor.com

Kim a une location de deux chambres dans la région d’Encino, en Californie[/caption]

Realtor.com

Kim peut se détendre dans la piscine commune du complexe[/caption]

La mère de quatre enfants loue actuellement un appartement de deux chambres et trois salles de bains dans le quartier d’Encino à Los Angeles – où sa sœur cadette, Kyle Richards, 52 ans, possède la maison la plus chère de la région.

Dans le pad de 1 600 pieds carrés, Kim peut profiter de sa spacieuse suite parentale ou se détendre près de la cheminée du salon.

Son complexe d’appartements dispose d’une piscine commune, d’un jacuzzi et est fermé pour plus d’intimité.

La maison confortable est loin du manoir Encino de 8 millions de dollars de Kyle ou de sa sœur aînée Kathy Hiltonle palais de Bel Air.

Kim s’est retrouvée mêlée à une controverse juridique après des années de problèmes de toxicomanie – qui ont été documentés lors des premières saisons de RHOBH.

Getty

La maison de la star est loin des somptueuses propriétés de sa sœur Kyle Richards et Kathy Hilton[/caption]

Getty

Des années après que Kim a été lâchée par RHOBH, la sœur aînée Kathy Hilton a rejoint la série[/caption]

En avril 2015, l’actrice a été arrêté et plus tard accusé d’intrusion, d’intoxication publique, de résistance à un officier et de coups et blessures sur un officier de police au légendaire Beverly Hills Hotel.

Elle a passé la nuit dans un Los Angeles prison, mais a été libéré le lendemain matin avec une caution de 20 000 $.

Dans un épisode de Regardez ce qui se passe en direct l’année suivante, elle a assumé l’entière responsabilité de ses actes ayant mené à son arrestation.

« J’ai bu cette nuit-là, pas d’excuses. J’ai arrêté de me concentrer sur moi-même. J’ai arrêté de prendre du temps pour moi et d’aller aux réunions parce que je m’occupais des autres.

« Et j’ai arrêté de prendre soin de moi », a-t-elle déclaré à l’hôte Andy Cohen.

Nouvelles de l’éclaboussure

Kim a été arrêté DEUX FOIS en 2015 pour vol à l’étalage, intoxication publique et coups et blessures sur un officier[/caption]

Getty

La star a continué à faire des apparitions sur RHOBH ces dernières saisons[/caption]

Getty – Contributeur

Kim était un acteur original de RHOBH avant d’être licencié en 2015[/caption]

Quelques mois seulement après son altercation au Beverly Hills Hotel, Kim a de nouveau été arrêtée en août 2015 pour vol à l’étalage dans un magasin Target de Los Angeles.

Elle a été arrêtée et incarcérée dans une prison de Los Angeles, mais libérée le lendemain matin avec une caution de 5 000 $.

Selon TMZ – qui a obtenu des photos de la marchandise volée de Kim – elle a attrapé des sacs réutilisables et a commencé à les « charger » avec des articles de la section DOLLAR.

Parmi les produits qu’elle a choisis figuraient des autocollants, des fournitures artistiques, du maquillage et des jouets pour enfants.

Getty

Sur la WWHL, Kim a assumé la responsabilité d’avoir « trop ​​bu »[/caption]





Elle a également pris des craquelins pour animaux, des crayons et des dizaines d’autres articles – qui, selon le point de vente, totalisaient plus de 600 $.

À sa suite plusieurs arrestations, elle a été congédiée par Bravo en tant que acteur à plein temps.

Cependant, elle a continué à faire brèves apparitions dans l’émissionses dernières saisons en tant qu’invitée, y compris l’année dernière lorsqu’elle s’est fait retirer ses implants mammaires devant la caméra.