Kim Richards mise en attente psychologique et se retrouve confrontée à Kyle à propos de sa sobriété

Kim Richards a été exclue par toute sa famille… TMZ l’a appris – mais c’est un cas d’amour dur parce qu’on nous dit qu’elle est tombée du wagon et a été placée en détention psychiatrique plus tôt ce mois-ci, mais cela n’a pas fini le drame.

On nous dit que Kyle avait laissé Kim vivre dans la maison mais qu’elle a déménagé il y a quelque temps… mais mercredi, Kim est réapparue. Les forces de l’ordre affirment que Kyle leur a dit qu’elle ne voulait pas de Kim dans la maison, parce que la famille avait coupé tout contact dans l’espoir que cela secouerait Kim et la rendrait sobre.

On nous a dit que les flics ont expliqué à Kyle qu’il s’agissait d’une affaire civile et qu’elle devrait intenter une action en expulsion. Kim reste dans la maison.

C’est encore pire. Les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ début septembre que Kim se trouvait dans un hôtel Hilton de la région de Los Angeles et qu’elle était incohérente. Kyle était là, les flics ont été appelés et quand ils sont arrivés, ils ont demandé à Kim de partir, mais elle a refusé. Les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ que Kim avait été placée en détention psychiatrique 5150 et emmenée en ambulance vers un hôpital.