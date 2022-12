Kim revendique les succès nord-coréens, dit qu’il fait face à des défis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et les défis auxquels son pays est confronté alors qu’il ouvrait une réunion politique clé après avoir effectué un nombre record d’essais de missiles cette année.

Une réunion plénière du Parti des travailleurs au pouvoir a été convoquée lundi à Pyongyang pour examiner les projets passés et discuter des plans de travail de l’année prochaine, a annoncé mardi l’Agence centrale de presse coréenne.

Kim utilisera probablement la réunion pour réaffirmer sa détermination à étendre son arsenal nucléaire et à introduire des armes de haute technologie ciblant les États-Unis et la Corée du Sud tout en élaborant des projets pour relancer les moyens de subsistance publics en proie à la pandémie, selon certains experts.

Dans ses commentaires d’ouverture, Kim a comparé les difficultés et les défis depuis une plus grande réunion du parti au début de 2021 à “la lutte de dix ans de la révolution”. Mais il a affirmé que la Corée du Nord avait fait état de quelques succès “dans le cadre d’un parcours ardu” et que la puissance de son pays avait “remarquablement” augmenté dans les domaines politique, militaire, économique et culturel.

“Il a souligné la nécessité d’élaborer des stratégies pour lancer des luttes plus passionnantes et plus confiantes sur la base de faits précieux que le pays a réalisé des progrès pratiques après avoir enduré toutes les difficultés”, a déclaré l’agence de presse officielle coréenne centrale. Il a déclaré que Kim a passé en revue la “splendide” réalisation de cette année et a clarifié “les tâches stratégiques et tactiques” pour parvenir au socialisme à la nord-coréenne.

KCNA n’a pas précisé la réalisation revendiquée par Kim et les tâches qu’il s’est fixées, et ses affirmations de réussite n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Kim pourrait avoir besoin de telles affirmations motivées par la propagande pour attirer une plus grande loyauté du public afin de pousser des projets difficiles pour renforcer son arsenal d’armes et résoudre les problèmes économiques tout en faisant face à des sanctions et à des campagnes de pression dirigées par les États-Unis pour freiner ses ambitions nucléaires, selon certains observateurs.

La réunion du Parti des travailleurs devrait durer plusieurs jours et Kim abordera probablement des questions telles que son accumulation d’armes, ses relations avec les États-Unis et l’économie lors de sessions ultérieures.

Cette année, le test militaire de Kim a lancé un nombre record de missiles, dont beaucoup sont des armes à capacité nucléaire capables d’atteindre le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon. Il a déclaré qu’il ne reprendrait pas les pourparlers avec les États-Unis à moins qu’ils ne retirent leurs politiques hostiles, dans une référence apparente aux sanctions dirigées par les États-Unis et à ses exercices militaires réguliers avec la Corée du Sud.

Lundi, les animosités dans la péninsule coréenne ont encore augmenté après que la Corée du Sud a accusé la Corée du Nord de faire voler des drones à travers sa frontière tendue pour la première fois en cinq ans et a répondu en tirant des coups de semonce et en brouillant des avions de guerre.

On ne savait pas si l’un des drones nord-coréens avait été abattu.

La Corée du Sud a déclaré qu’elle avait également envoyé ses propres moyens de surveillance, dans une référence apparente aux drones sans pilote, à travers la frontière.

Hyung-jin Kim, Associated Press