KIM Kardashian «redoutait» son divorce d’avec Kanye West, mais elle savait aussi qu’elle ne pouvait pas réparer leur relation «brisée».

Kim, 40 ans, a officiellement demandé le divorce vendredi après le mariage de près de sept ans du couple.

💖 Lisez notre Blog en direct de Kim Kardashian pour les toutes dernières nouvelles, potins et mises à jour sur son divorce d’avec Kanye…

Une source a dit Gens: « Kim est avec sa famille aujourd’hui. Elle va bien. Elle est triste mais prête à passer à autre chose.

« Leur mariage est rompu depuis longtemps. Kim a le sentiment d’avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour le sauver. »

L’initié a ajouté: « La demande de divorce est une chose à laquelle elle pense depuis longtemps. Elle le redoute aussi. Elle a vraiment, vraiment tout fait pour éviter de déposer une plainte. »

« L’année dernière, elle espérait qu’ils pourraient d’une manière ou d’une autre arranger les choses. Au cours des dernières semaines, cependant, il était clair que c’était fait.

« Bien qu’il y ait toujours de l’amour, ils sont tout simplement trop différents et ont des visions différentes pour l’avenir. »

Kanye, 43 ans, aurait également été «loin»Et« insensible », ce qui a conduit Kim à demander le divorce, car la scission a été« dure »pour le rappeur.

Le père de quatre enfants n’a pas encore commenté la fin de son mariage, mais des sources proches de lui ont révélé qu’il trouvait la séparation difficile.

Le rappeur aurait su que la nouvelle du divorce allait arriver, mais l’avis n’a pas rendu les choses plus faciles.

Une source a dit Nous hebdomadaire: « Kanye a essayé de se lancer dans le travail ces dernières semaines, mais il a été difficile de rester concentré avec la scission qui pèse sur lui. »

L’initié a continué à affirmer: « Kim a toujours été la fille de rêve de Kanye – même avant qu’ils ne se réunissent – donc l’idée qu’elle ne soit plus sa femme est beaucoup à prendre. Que ce soit la meilleure décision pour leur famille ou non. »

Alors que Kanye est en train de traiter le divorce du couple, la source a confié que le créateur de Yeezy l’a trouvé « particulièrement difficile » et a été « distant » et « insensible » avec ses amis.

Suite à l’annonce du divorce de Kim, sa sœur, Khloe, a publié un message sur les réseaux sociaux concernant le «soutien» et s’entraider pour «grandir».

La maman de 36 ans a partagé la citation inspirante sur sa «devise 2021».

Khloe posté sur Instagram: «Si nous ne pouvons pas nous soutenir et nous aider à grandir, nous devons nous laisser aller.»

Ni Khloe ni aucun membre de la famille n’a commenté publiquement la séparation de Kim avec le musicien primé.

Cependant, le moment choisi pour le post de Khloe suggère que la séparation de sa sœur était très préoccupante.

Le L’incroyable famille Kardashian star demande garde légale et physique conjointe des quatre enfants du couple, TMZ signalé.

Des sources ont déclaré au média que Kanye était « d’accord » avec l’accord de garde partagée, car le couple est « engagé à la coparentalité ensemble ».

Kim et Kanye partagent ses filles North, 7 ans, Chicago, 3 ans, et ses fils Saint, 5 ans, et Psaume, 1.