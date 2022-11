Kim promet que la Corée du Nord aura la force nucléaire la plus puissante du monde

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que son pays visait à disposer de la force nucléaire la plus puissante du monde alors qu’il célébrait le lancement de son nouveau missile balistique intercontinental lors d’une cérémonie avec sa jeune fille, ont rapporté dimanche les médias officiels.

Kim a également remis des promotions à plus de 100 fonctionnaires et scientifiques pour leur travail sur le Hwasong-17 – surnommé le “missile monstre” par les analystes et censé être capable d’atteindre le continent américain – quelques jours seulement après que Pyongyang l’a testé en l’un de ses lancements les plus puissants à ce jour.

Saluant le nouvel ICBM comme “l’arme stratégique la plus puissante du monde”, Kim a déclaré que les scientifiques nord-coréens avaient fait “un formidable bond en avant dans le développement de la technologie de montage d’ogives nucléaires sur des missiles balistiques”, a rapporté l’agence officielle coréenne Central News Agency (KCNA). .

Construire la force nucléaire pour protéger la dignité et la souveraineté de l’État et du peuple “est la cause révolutionnaire la plus grande et la plus importante, et son but ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle”, Kim a été cité comme disant dans son ordre de promotion des fonctionnaires.

Les principaux responsables et scientifiques ont démontré au monde “l’objectif de Pyongyang de construire l’armée la plus puissante du monde”, a-t-il ajouté.

Le lanceur du nouvel ICBM Hwasong-17 a reçu le titre de “Héros de la RPDC”, selon un rapport séparé de KCNA, utilisant les initiales du nom officiel du Nord.

Il “a clairement prouvé devant le monde que la RPDC est une puissance nucléaire à part entière”, indique le rapport, ajoutant que le Nord “a pleinement démontré sa puissance en tant qu’État ICBM le plus puissant”.

Hong Min, de l’Institut coréen pour l’unification nationale, a déclaré que l’annonce par le Nord des tirs d’essai du Hwasong-17 visait à élever son statut de puissance nucléaire.

“Si le (lancement du) Hwasong-15 en 2017 visait à devenir une nation capable de menacer le continent américain avec des armes nucléaires, le dernier missile vise à devenir l’État ICBM le plus puissant”, a-t-il déclaré.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté près d’une douzaine de résolutions imposant des sanctions à la Corée du Nord pour ses activités nucléaires et de missiles depuis 2006.

« Renforcement illimité »

Lors d’une séance photo samedi avec des responsables et des scientifiques qui avaient contribué au succès des essais de tir du missile, Kim a appelé à “un renforcement illimité des capacités de défense”, a déclaré KCNA dans un autre rapport.

Kim a exhorté les scientifiques et les travailleurs à “étendre et renforcer la dissuasion de la guerre nucléaire du pays à une vitesse exceptionnellement rapide”.

Le journal officiel Rodong Sinmun a publié plus d’une douzaine de photos de Kim lors de la séance photo avec sa “fille bien-aimée”, qui a été révélée au monde pour la première fois lors du lancement de l’ICBM la semaine dernière.

Jusque-là, les médias d’État nord-coréens n’avaient pas mentionné les enfants de Kim, et le rapport de la semaine dernière était la première confirmation officielle qu’il avait une fille, ont déclaré des experts.

Les photos montraient la fille – qui serait le deuxième enfant de Kim, nommé Ju Ae – vêtue d’un manteau noir avec un col en fourrure, joignant les bras à son père alors qu’ils posaient devant le gigantesque missile entouré de soldats en uniforme.

Yang Moo-jin, professeur à l’Université des études nord-coréennes de Séoul, a déclaré que la présence de la fille visait à présenter Hwasong-17 comme “la protectrice de la génération future”.

“Il semble qu’il continuera à faire défiler sa fille à diverses occasions et à l’utiliser comme moyen de propagande”, a-t-il ajouté.

L’essai ICBM du 18 novembre était le dernier d’un blitz record de lancements de missiles par Pyongyang, avec des responsables et des analystes à Séoul et à Washington avertissant qu’ils pourraient aboutir à un septième essai nucléaire par la Corée du Nord, qui a testé pour la dernière fois un engin atomique en 2017.