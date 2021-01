Kim promet de soutenir l’armée nord-coréenne lors d’une réunion du parti

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de renforcer les défenses militaires du pays dans un discours prononcé lors d’une importante réunion du parti au pouvoir qui donne un aperçu de ses priorités dans un contexte de défis économiques croissants et de transition présidentielle américaine.

Kim a clairement exprimé sa «volonté de protéger de manière fiable la sécurité du pays et de la population et l’environnement pacifique de la construction socialiste en plaçant les capacités de défense de l’État à un niveau beaucoup plus élevé, et a proposé des objectifs pour la réaliser», l’agence de presse centrale coréenne m’a dit.

Le rapport des médias d’État jeudi sur le discours de Kim au congrès du Parti des travailleurs de la veille n’a pas précisé. La Corée du Nord a précédemment souligné son besoin d’armes nucléaires et de missiles comme moyen de dissuasion et de frappe préventive pour faire face à ce qu’elle décrit comme l’hostilité américaine.

Cheong Seong-Chang, membre du programme Asie du Wilson Center, a déclaré que le discours de Kim contenait probablement des «contenus sensibles» susceptibles de provoquer les États-Unis et la Corée du Sud.

Kim a interrompu les essais nucléaires et de missiles à longue portée de son pays avant de s’engager dans des sommets à enjeux élevés avec le président Donald Trump en 2018. Mais avec l’avancée de son arsenal sur la table des négociations, leur diplomatie s’est effondrée en raison des querelles sur les armes et des sanctions américaines. sur la Corée du Nord.

Depuis lors, Kim s’est ouvertement engagé à étendre sa capacité nucléaire qui, selon lui, a déjà placé le continent américain dans sa portée de frappe. Cependant, il n’a pas repris les tests d’armes très médiatisés, qui, selon certains analystes, pourraient complètement faire dérailler la diplomatie avec les États-Unis et réduire davantage les chances d’obtenir un allégement des sanctions.

L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré aux législateurs fin novembre que Kim s’inquiétait de la nouvelle approche attendue du président élu Joe Biden sur la Corée du Nord. Biden a qualifié Kim de «voyou» et a critiqué sa diplomatie au sommet avec Trump.

Le congrès de cette année – le premier en cinq ans – survient alors que Kim fait face à ce qui semble être le moment le plus difficile depuis son arrivée au pouvoir à la fin de 2011, en raison de ce qu’il appelle des «crises multiples» causées par une économie en proie à des fermetures de frontières liées à une pandémie. série de catastrophes naturelles et les sanctions.

Le premier jour du congrès mardi, Kim a admis que ses plans de développement économique précédents avaient échoué, affirmant que «presque tous les secteurs étaient loin d’atteindre les objectifs fixés». Il a déclaré que le congrès élaborerait un nouveau plan de développement quinquennal.

Kim a présenté mercredi les objectifs de développement des transports, de la construction, du commerce et d’autres industries du Nord et a proposé des moyens d’augmenter la production dans l’agriculture, l’industrie légère et la pêche pour améliorer les moyens de subsistance publics, a déclaré KCNA.

Les médias d’État n’ont pas fourni beaucoup de détails sur la revue économique de Kim. Cheong a déclaré que la Corée du Nord ne voulait probablement pas que les experts étrangers apprennent trop facilement ses mauvaises performances économiques.