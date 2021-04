BROOKLYN CENTER, Minnesota – L’ancien policier du Brooklyn Center accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans le meurtre de Daunte Wright, 20 ans, fera sa première comparution devant le tribunal jeudi.

Kim Potter, 48 ans, a tué Wright lors d’un arrêt de la circulation dimanche. Dans les documents de mise en accusation, les procureurs ont déclaré que la «négligence coupable» de Potter avait causé la mort de Wright et «créait un risque déraisonnable» lorsqu’elle lui avait tiré dessus au lieu d’utiliser son Taser.

Des images de caméras portées sur le corps montrent Potter pointant son arme à feu sur Wright alors qu’elle crie «Taser», et l’ancien chef de la police de la ville a décrit l’incident comme «une décharge accidentelle».

Cependant, la famille de Wright a rejeté la caractérisation par la police de la mort de leur fils, affirmant qu’il avait été assassiné et exigeant que l’officier soit tenu responsable selon les normes les plus «élevées».

Potter encourt jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 20 000 $ s’il est reconnu coupable. Elle a été arrêtée mercredi et libérée sous caution de 100 000 dollars.

Ce que nous savons:L’ancien officier Kim Potter libéré sous caution de 100000 dollars, fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Daunte Wright

« Certaines professions portent une immense responsabilité et rien de plus qu’un policier assermenté », a déclaré Imran Ali, chef adjoint de la division criminelle du comté de Washington. « Nous allons poursuivre vigoureusement cette affaire et avons l’intention de prouver que l’agent Potter a abrogé sa responsabilité de protéger le public lorsqu’elle a utilisé son arme à feu plutôt que son taser. Son action a causé le meurtre illégal de M. Wright et elle doit être tenue pour responsable. »

Le bureau du procureur du comté de Washington traite les accusations contre Potter après que le procureur du comté de Hennepin a renvoyé l’affaire à la suite d’un accord entre les procureurs de la région de Minneapolis pour renvoyer de tels cas d’utilisation de la force meurtrière par la police.

La mort de Wright a déclenché des manifestations autour de Minneapolis, une zone déjà tendue alors que le procès de Derek Chauvin dans la mort de George Floyd en est à sa troisième semaine de témoignage.

Potter est représenté par Earl Grey, un avocat qui représente également Thomas Lane, un ancien policier de Minneapolis accusé d’avoir aidé et encouragé le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable à la mort de Floyd. Gray n’a pas répondu à la demande de commentaires de USA TODAY mercredi.

Potter, un vétéran de 26 ans de la police du Brooklyn Center, a démissionné mardi après avoir appelé à son licenciement. Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a également démissionné et le directeur de la ville, Curt Boganey, a été licencié.

Maire Mike Elliott rejoint la famille de Wright lors d’une veillée mercredi soir près de l’endroit où il a été abattu. Elliott a demandé que l’officier soit tenu responsable des manifestations pacifiques.

Ben Crump, un avocat des droits civils représentant la famille de Wright, a déclaré qu’il appréciait que des accusations aient été portées contre Potter, mais que cela ne ramènerait jamais Wright à la maison.

« Ce n’était pas un accident. C’était un usage intentionnel, délibéré et illégal de la force », a déclaré Crump dans un communiqué.

Tir de Daunte Wright:24 arrestations alors que les manifestants exigent justice et responsabilité lors de la quatrième nuit des manifestations du Brooklyn Center

La famille de Wright a décrit leur fils comme un père aimant à son jeune fils, Daunte Jr. Il aimait faire du sport et passer du temps avec sa famille pendant les vacances.

Katie Wright, sa mère, a déclaré qu’elle était au téléphone avec Wright après son arrêt. Wright a dit à sa mère qu’il était arrêté pour des assainisseurs d’air sur son rétroviseur. La police a déclaré plus tard que l’arrêt de la circulation initial était dû à un enregistrement expiré.

Wright avait un mandat de délit en suspens sur une accusation d’armes, ce qui a incité les agents à essayer de l’arrêter.

Katie Wright a déclaré qu’elle avait dit à son fils de donner le téléphone aux agents afin qu’elle puisse leur donner des informations sur l’assurance. Elle a entendu les agents dire à Wright de sortir du véhicule. Puis elle a entendu une bagarre et le téléphone a raccroché. Lorsqu’elle a rappelé, la femme dans la voiture avec Wright a répondu par appel vidéo et a montré le corps de Wright dans le siège du conducteur après avoir été abattu.

Les images de la caméra portées par le corps de Potter la montrent debout derrière le véhicule de Wright alors que deux autres agents s’approchent de la voiture. Alors que celui du côté conducteur commence à arrêter Wright, un homme noir, il s’arrête. Potter, qui est blanc, attrape alors le bras de Wright, et Wright semble revenir sur le siège du conducteur alors qu’une lutte s’ensuit.

Potter sort son arme à feu et la pointe vers Wright alors qu’elle crie «Taser». Après avoir tiré sur Wright, Wright s’éloigne et Potter crie « (Explétif), je viens de lui tirer dessus. »

La famille de Wright et de nombreux habitants de la région de Minneapolis se sont demandé comment l’officier pouvait confondre son arme à feu avec son Taser.

‘Cela aurait pu être évité’:Les Timberwolves du Minnesota aux prises avec le tir de Daunte Wright

« Je ne peux pas accepter cela. Une erreur? Cela ne sonne même pas juste », a déclaré Aubrey Wright, le père de Wright, à « Good Morning America » ​​plus tôt cette semaine. « Cet officier fait partie de la force depuis 26 ans. Je ne peux pas accepter cela. »

La fusillade de Wright est au moins le 16e cas de «confusion des armes» aux États-Unis depuis 2001, et il est la quatrième personne à être décédée dans de tels incidents, selon les données compilées par le site Web FatalEncounters.org et le professeur de l’Université du Colorado Paul Taylor , qui suit de tels cas.

Mercredi soir, une foule plus restreinte s’est rassemblée devant le siège de la police du Brooklyn Center, exigeant justice et responsabilité pour une quatrième nuit. Un couvre-feu était de nouveau en place et la police a émis des ordres de dispersion vers 21 heures.

Le poste de police était barricadé derrière des barrières en béton et de hautes clôtures métalliques, surveillé par des policiers en tenue anti-émeute et des soldats de la Garde nationale avec des véhicules blindés et des fusils d’assaut. La police tire des balles en caoutchouc plus tôt dans la nuit.

Casey Clements, 30 ans, a reçu une balle dans la taille alors qu’il était près de la clôture. « Cela va ajouter aux ecchymoses que j’ai eues l’autre soir », a-t-il déclaré à USA TODAY alors qu’il était soigné par un médecin, faisant référence à son arrestation lundi soir.

Lors d’une conférence de presse jeudi matin, le colonel de la patrouille de l’État du Minnesota, Matt Langer, a déclaré qu’environ 24 avaient été arrêtés, allant de violations du couvre-feu à des émeutes à cause probable.

Contributeur: Elinor Aspegren