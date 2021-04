BROOKLYN CENTRE, Minnesota – L’ancien policier du Brooklyn Center accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans le meurtre de Daunte Wright, 20 ans, un homme noir, a fait sa première comparution devant le tribunal jeudi.

Kim Potter est apparu brièvement sur Zoom pour une audience largement procédurale. Elle était assise dans le bureau de son avocat, Earl Grey, et ne parlait que pour confirmer sa présence. Sa prochaine date d’audience est prévue pour le 17 mai.

Potter, 48 ans, qui est blanc, a tué Wright lors d’un arrêt de la circulation dimanche. Dans les documents de mise en accusation, les procureurs ont déclaré que la «négligence coupable» de Potter avait causé la mort de Wright et «créait un risque déraisonnable» lorsqu’elle lui avait tiré dessus au lieu d’utiliser son Taser.

Des images de caméra portées sur le corps montrent Potter pointant son arme à feu sur Wright alors qu’elle crie «Taser». Avant de démissionner, le chef de la police de la ville a qualifié l’incident de «décharge accidentelle».

Lors d’une conférence de presse jeudi, la mère de Wright, Katie, a déclaré qu’elle avait l’impression qu’elle n’obtiendrait jamais justice pour son fils. «La justice nous ramènerait notre fils à la maison», a-t-elle dit.

Katie Wright a déclaré qu’elle voulait que la responsabilité soit rendue au plus haut niveau.

«Si cela arrive, nous allons toujours enterrer notre fils», a-t-elle déclaré.

L’avocat des droits civils Ben Crump a comparé l’affaire contre Potter à celle de l’officier Mohamed Noor, un policier noir de Minneapolis qui a tué par balle une femme blanche, Justine Ruszczyk Damond, en 2017.

Noor a été reconnu coupable de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et condamné à 12 ans et demi de prison. Il a témoigné avoir tiré sur Damond alors qu’elle s’approchait de sa voiture d’escouade dans une ruelle. Il a dit qu’il avait entendu un bruit sur le côté du côté conducteur de la voiture de l’équipe et qu’il pensait que Damond était une menace.

Crump a critiqué l’explication de la police sur la fusillade, montrant des photos imprimées d’un pistolet Glock et d’un Taser. Potter a utilisé une force excessive lors de l’arrêt et Wright n’aurait pas dû être arrêté pour une infraction mineure telle qu’une immatriculation de voiture expirée pendant la pandémie COVID-19, a déclaré Crump.

« Il est donc très difficile pour cette famille d’accepter qu’il s’agit d’un accident lorsque vous avez un ancien combattant qui fait partie de la police depuis 26 ans », a déclaré Crump.

La famille Wright se rendait au salon funéraire pour voir le corps de Daunte pour la première fois jeudi, a déclaré Crump. Les funérailles de Wright auront lieu le 22 avril; Le leader des droits civiques Al Sharpton prononcera l’éloge funèbre.

Potter pourrait encourir jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 20 000 $ s’il est reconnu coupable. Elle a été arrêtée mercredi et libérée sous caution de 100 000 dollars.

Ce que nous savons:L’ancien officier Kim Potter libéré sous caution de 100000 dollars, fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Daunte Wright

«Nous allons poursuivre vigoureusement cette affaire et avons l’intention de prouver que l’officier Potter a abrogé sa responsabilité de protéger le public lorsqu’elle a utilisé son arme à feu plutôt que son Taser», a déclaré Imran Ali, chef adjoint de la division criminelle du comté de Washington. « Son action a causé le meurtre illégal de M. Wright, et elle doit être tenue responsable. »

Le bureau du procureur du comté de Washington traite les accusations contre Potter après que le procureur du comté de Hennepin a renvoyé l’affaire, à la suite d’un accord entre les procureurs de la région de Minneapolis pour renvoyer de tels cas d’utilisation de la force meurtrière par la police.

La mort de Wright a déclenché des manifestations autour de Minneapolis, une zone déjà tendue alors que le procès de l’ancien officier Derek Chauvin dans la mort de George Floyd en est à sa troisième semaine.

L’avocat de Potter, Gray, représente également Thomas Lane, un ancien policier de Minneapolis accusé d’avoir aidé et encouragé le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable à la mort de Floyd. Gray n’a pas répondu à la demande de commentaires de USA TODAY jeudi.

Potter a démissionné mardi au milieu des appels à son licenciement. Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a également démissionné et le directeur de la ville, Curt Boganey, a été licencié.

Tir de Daunte Wright:24 arrestations alors que les manifestants exigent justice et responsabilité lors de la quatrième nuit des manifestations du Brooklyn Center

La famille de Wright a décrit Daunte comme un père aimant à son fils, Daunte Jr., 2. Il aimait faire du sport et passer du temps avec sa famille pendant les vacances.

Katie Wright a déclaré qu’elle était au téléphone avec son fils après son arrêt. Il a dit à sa mère qu’il avait été arrêté pour avoir des assainisseurs d’air sur son rétroviseur. La police a déclaré que l’arrêt de la circulation était dû à un enregistrement expiré.

Daunte Wright avait un mandat de délit en suspens sur une accusation d’armes, ce qui a incité les officiers à essayer de l’arrêter.

Katie Wright a déclaré qu’elle avait dit à son fils de donner le téléphone aux agents afin qu’elle puisse leur donner des informations sur l’assurance. Elle a entendu les agents dire à Daunte de sortir du véhicule. Puis elle a entendu une bagarre et le téléphone s’est déconnecté. Lorsqu’elle a rappelé, la femme dans la voiture avec Daunte a répondu par appel vidéo et a montré son corps dans le siège du conducteur.

Les images de la caméra du corps de Potter montrent deux autres agents s’approchant de la voiture de Wright. Alors que celui du côté conducteur commence à arrêter Wright, il se libère, remonte dans le véhicule et une lutte s’ensuit.

Après que Potter ait sorti son arme à feu et la pointe sur Wright, elle crie: « Je vais vous taser! Je vais vous taser! Taser! Taser! Taser! » Après qu’elle ait tiré sur Wright, il s’enfuit et Potter s’exclame: « Saint (juron), je viens de lui tirer dessus. »

‘Cela aurait pu être évité’:Les Timberwolves du Minnesota aux prises avec le tir de Daunte Wright

La fusillade de Wright est au moins le 16e cas de «confusion des armes» aux États-Unis depuis 2001, et il est la quatrième personne à être décédée dans de tels incidents, selon les données compilées par le site Web FatalEncounters.org et le professeur de l’Université du Colorado, Paul Taylor, qui suit de tels cas.

Mercredi soir, une foule s’est à nouveau rassemblée devant le siège de la police du Brooklyn Center pour une quatrième nuit, exigeant justice et responsabilité. Un couvre-feu était de nouveau en place et la police a émis des ordres de dispersion vers 21 heures. La police a déclaré que 24 personnes avaient été arrêtées.

pour des accusations allant des violations du couvre-feu aux émeutes.

Contributeur: Elinor Aspegren