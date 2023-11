Kim Mulkey dit que le numéro un du LSU a manqué de ténacité lors de la défaite d’ouverture

Michael VoepelESPN.comLecture de 3 minutes

L’entraîneur Kim Mulkey a déclaré qu’elle n’était vraiment pas surprise que ses champions nationaux en titre, les LSU Tigers, classés n ° 1, aient perdu leur premier match de la saison 92-78 lundi contre les Buffaloes du Colorado, n ° 20. Mais la façon dont les Tigres ont joué était une autre histoire.

“Je suis déçu et surpris par certains joueurs individuels que je pensais être simplement plus durs et avoir un peu de combat et de leadership à leur sujet”, a déclaré Mulkey. “Mais je savais à quoi nous étions confrontés. Quand vous avez autant d’enfants qui ont joué autant de minutes ensemble [as Colorado], nous avions les bras occupés. Le Colorado a fait exactement ce que je pensais qu’il ferait.

“Vous vivez avec un mauvais tir, vous vivez avec une nuit difficile offensivement. Ce avec quoi je ne vis pas, c’est juste du courage, du combat et du jeu physique. [not being there]. Je ne pensais tout simplement pas que nous avions ça ce soir. Cela ne va pas nous dévaster. Chicken Little a dit que le soleil se lèverait demain, n’est-ce pas ?”

En fait, Chicken Little était plutôt d’avis que le ciel nous tombait sur la tête, mais Mulkey ne le pense certainement pas.

“Ces choses que j’ai décrites peuvent être réparées”, a déclaré Mulkey. “Mais je ne sais pas combien de temps il faudra pour réparer ça.”

Les Buffs ont atteint le Sweet 16 la saison dernière, tombant face à l’éventuel vice-champion national de l’Iowa. Les Hawkeyes ont ensuite perdu contre LSU lors du match de championnat national. Avec LSU ramenant le joueur par excellence du Final Four Angel Reese et ajoutant les deux meilleurs transferts projetés en avant Aneesah Morrow et garde Hailey Van Lith, ainsi qu’une classe de recrutement de premier plan, les Tigers étaient les favoris de pré-saison pour répéter.

Mais la perte du meneur de jeu expérimenté Alexis Morris à la suite de l’obtention de son diplôme a été l’une des choses ressenties par LSU lundi, alors que les Buffs ont pris le contrôle au deuxième quart et n’ont jamais lâché. Le centre Aaronette Vonleh (24 points) et les gardes Frida Formann (27 points) et Jaylyn Sherrod (19 points, 6 passes) ont ouvert la voie au Colorado.

Mulkey a dit qu’elle pensait que Sherrod était le catalyseur. Les Tigres ne pouvaient pas rester devant elle défensivement sur le périmètre, et leur deuxième ligne de défense était, a déclaré Mulkey, « inexistante ».

“Nous étions très calmes, nous sommes restés ensemble, nous savions que nous pouvions le faire”, a déclaré Sherrod, un senior. “Nous avons parcouru un long chemin ; quand je suis arrivé ici, cette équipe n’était pas là où elle est.”

En effet, le Colorado n’a participé qu’à une seule participation à un tournoi de la NCAA entre 2005 et 2021. Mais sous la direction de l’entraîneur JR Payne, les Buffs sont revenus à la Big Dance au cours des deux dernières années et ont désormais une victoire marquante pour commencer cette saison.

Pour LSU, qui était mené par 17 points de l’étudiant de première année Mikaylah Williams et 16 de l’étudiant de deuxième année Sa’Myah Smith, c’est un signal d’alarme très précoce. Reese a récolté 15 points et 12 rebonds et Van Lith 14 points et 7 passes décisives.

Mulkey n’a pas précisé de quels joueurs individuels elle était déçue, mais a déclaré qu’en tant qu’équipe, les Tigres n’étaient pas à la hauteur de la faim et de l’intensité des Buffs.

“Je pensais [Williams] et Sa’Myah Smith a fait tout ce qu’ils pouvaient”, a-t-elle déclaré. “Vous parlez d’un vrai étudiant de première année et d’un vrai étudiant de deuxième année. Nous avons besoin de plus que d’eux pour se battre un peu.

“Nous ne sommes pas la même équipe aujourd’hui que lorsque nous avons tout gagné. Je ne sais pas si quelque chose s’est passé cet été [with new players transferring in] a quelque chose à voir avec [our] vestiaire. Je pense [our] Le vestiaire est affecté par le fait que le Colorado est une très bonne équipe. »