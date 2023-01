Kim Mitchell poursuit son devoir Rock ‘n’ Roll pour ouvrir le Penticton Peach Fest

Kim Mitchell poursuivra son devoir Rock ‘n’ Roll à Penticton cet été en tant que tête d’affiche de la soirée d’ouverture du Penticton Peach Festival le 9 août.

« Grâce au parrainage de Peters Bros. Paving, nous sommes en mesure de ramener la légende canadienne Kim Mitchell. Nous sommes vraiment ravis de le voir revenir car la dernière fois qu’il était ici, en 2018, il a attiré l’une des plus grandes foules de l’histoire du PeachFest », a déclaré le directeur des divertissements du Peach Festival, Don Kendall.

Gagner une renommée internationale en 1984 avec le hit classique Go For a Soda, Mitchell a une pile enviable de distinctions avec cinq albums de platine et trois albums d’or, des récompenses majeures avec des succès classiques comme Patio Lanterns, Rock N Roll Duty, Easy to Tame, Rockland Wonderland, Je suis un Wild Party et All We Are.

L’emblématique rockeur canadien donnera le coup d’envoi de PeachFest avec la première partie de Captain Tractor (commanditée par Grizzly Excavating), qui combine musique celtique, folk et rock pour un son contagieux et énergique.

“Ce sera le tout premier concert de Captain Tractor à Penticton et nous savons que les gens vont les adorer”, a déclaré Kendall. “Ils sont le groupe de fête ultime, festival.”

Le Penticton Peach Festival se déroulera du 9 au 13 août. D’autres actes seront annoncés au cours des prochaines semaines, avec le programme complet publié plus près des dates du festival.

Le Penticton Peach Fest 2022 était le plus grand et le meilleur à ce jour avec au moins 85 000 personnes participant à la 75e année du plus grand festival gratuit au Canada du 3 au 7 août.

Honeymoon Suite a donné le ton pour le reste des concerts du Peach Fest, avec un parc du lac Okanagan plein à craquer et une foule amusante et reconnaissante, certains dansant et d’autres appréciant le spectacle dans leurs chaises de jardin.

Les groupes hommage à la reine et aux aigles ont vu la plus grande foule où vous ne pouviez plus accueillir de monde dans le parc pour les concerts gratuits. Peach Fest est le plus grand festival gratuit au Canada.

Pour plus d’informations sur le divertissement, comment faire du bénévolat, devenir un sponsor ou un fournisseur, visitez Peachfest.com.

