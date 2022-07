Kim menace d’utiliser des armes nucléaires au milieu des tensions avec les États-Unis et la Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud –

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a averti qu’il était prêt à utiliser ses armes nucléaires dans d’éventuels conflits militaires avec les États-Unis et la Corée du Sud, ont annoncé jeudi les médias officiels, alors qu’il déchaînait une rhétorique enflammée contre des rivaux qui, selon lui, poussent la péninsule coréenne au bord de la guerre. .

Le discours de Kim aux anciens combattants à l’occasion du 69e anniversaire de la fin de la guerre de Corée de 1950-1953 visait apparemment à renforcer l’unité interne dans le pays appauvri au milieu des difficultés économiques liées à la pandémie. Alors que Kim a de plus en plus menacé ses rivaux avec des armes nucléaires, il est peu probable qu’il les utilise d’abord contre les militaires supérieurs des États-Unis et de ses alliés, selon les observateurs.

“Nos forces armées sont complètement préparées à répondre à toute crise, et la dissuasion de guerre nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser son pouvoir absolu consciencieusement, exactement et rapidement conformément à sa mission”, a déclaré Kim dans son discours de mercredi, selon le communiqué officiel coréen. Agence centrale de presse.

Il a accusé les États-Unis de “diaboliser” la Corée du Nord pour justifier leurs politiques hostiles. Il a déclaré que les exercices militaires américano-sud-coréens ciblant la Corée du Nord montraient les aspects de «deux poids deux mesures» et de «gangster» des États-Unis, car ils qualifiaient les activités militaires de routine de la Corée du Nord – une référence apparente à ses essais de missiles – de provocations ou de menaces.

Kim a également allégué que le nouveau gouvernement sud-coréen du président Yoon Suk Yeol est dirigé par des “maniaques de la confrontation” et des “gangsters” qui sont allés plus loin que les précédents gouvernements conservateurs sud-coréens. Depuis son entrée en fonction en mai, le gouvernement Yoon a décidé de renforcer l’armée de Séoul. alliance avec les États-Unis et renforcer sa capacité à neutraliser les menaces nucléaires nord-coréennes, y compris une capacité de frappe préventive.

“Parler d’une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu’ils craignent le plus, est absurde et constitue une action suicidaire très dangereuse”, a déclaré Kim. “Une tentative aussi dangereuse sera immédiatement punie par notre force puissante et le gouvernement Yoon Suk Yeol et son armée seront anéantis.”

Moon Hong-sik, porte-parole adjoint du ministère sud-coréen de la Défense, a réitéré jeudi une position antérieure selon laquelle la Corée du Sud avait renforcé sa capacité militaire et sa posture de défense conjointe avec les États-Unis pour faire face à l’escalade des menaces nucléaires nord-coréennes. Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que l’armée restait fermement prête.

En avril, Kim a déclaré que la Corée du Nord pourrait utiliser des armes nucléaires de manière préventive si elle était menacée, affirmant qu’elle “ne serait jamais confinée à la seule mission de dissuasion de la guerre”. L’armée de Kim a également testé des missiles à capacité nucléaire qui placent à la fois le continent américain et le Sud. La Corée à portée de main Les responsables américains et sud-coréens ont déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers mois que la Corée du Nord était prête à effectuer son premier essai nucléaire en cinq ans.

Kim recherche un plus grand soutien public alors que l’économie de son pays a été battue par les fermetures de frontières liées à la pandémie, les sanctions imposées par les États-Unis et sa propre mauvaise gestion. En mai, la Corée du Nord a également admis sa première épidémie de COVID-19, bien que l’ampleur de la maladie et des décès soit largement contestée dans un pays qui n’a pas la capacité médicale moderne pour y faire face.

“La rhétorique de Kim gonfle les menaces extérieures pour justifier son régime militaire et en difficulté économique”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “Les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord sont en violation du droit international, mais Kim essaie de décrire son accumulation d’armes déstabilisatrices comme un effort juste d’autodéfense.”

Les experts disent que la Corée du Nord intensifiera probablement ses menaces contre les États-Unis et la Corée du Sud alors que les alliés se préparent à étendre les exercices d’été. Au cours des dernières années, les militaires sud-coréens et américains ont annulé ou réduit certains de leurs exercices réguliers en raison de préoccupations concernant le COVID-19 et pour soutenir la diplomatie dirigée par les États-Unis, désormais au point mort, visant à convaincre la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire en échange de avantages économiques et politiques.

Lors du discours de mercredi, Kim a déclaré que son gouvernement avait récemment fixé des tâches pour améliorer sa capacité militaire plus rapidement afin de répondre aux campagnes de pression militaire de ses ennemis, suggérant qu’il avait l’intention de procéder à un essai nucléaire attendu.

Mais Cheong Seong-Chang, de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud, a déclaré que la Corée du Nord ne procéderait probablement pas à son essai nucléaire avant que la Chine, son principal allié et le plus grand bienfaiteur de l’aide, ne tienne son congrès du Parti communiste à l’automne. Il a déclaré que la Chine craignait qu’un essai nucléaire nord-coréen ne donne aux États-Unis une justification pour renforcer leurs partenariats de sécurité avec leurs alliés qu’ils pourraient utiliser pour contrôler l’influence chinoise dans la région.

La Corée du Nord a récemment déclaré qu’elle s’apprêtait à surmonter l’épidémie de COVID-19 au milieu de la chute des cas de fièvre, mais les experts disent qu’il n’est pas clair si le pays peut lever bientôt ses restrictions strictes car il pourrait faire face à une résurgence virale plus tard cette année. Lors de l’événement de mercredi, Kim, les vétérans et d’autres ne portaient pas de masques, ont montré des photos des médias d’État. Jeudi, la Corée du Nord a signalé 11 cas de fièvre, une énorme baisse par rapport au pic d’environ 400 000 par jour en mai.

La Corée du Nord a rejeté les offres américaines et sud-coréennes d’articles de secours médicaux. Il a également déclaré qu’il ne reprendrait pas les pourparlers avec les États-Unis à moins qu’il n’abandonne d’abord ses politiques hostiles sur le Nord, dans une référence apparente aux sanctions dirigées par les États-Unis et aux exercices militaires américano-sud-coréens.