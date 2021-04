Kim & Kourtney Kardashian et Kylie Jenner abandonnent le maquillage pour des looks nus après que Khloe soit déchirée pour un Photoshop extrême

KIM Kardashian et ses sœurs Kourtney et Kylie Jenner ont abandonné le maquillage pour des looks nus après que Khloe ait été impitoyablement déchirée pour un Photoshop extrême.

La célèbre famille est connue pour ses clichés fortement photoshoppés et filtrés qu’elle partage régulièrement sur les réseaux sociaux.

Kylie a montré sa beauté sans faille avec des clichés sans maquillage[/caption]

Kylie s’est approchée de la caméra pour montrer sa beauté naturelle[/caption]

Kourtney a toujours été confiante dans son apparence[/caption]

Certains clichés BTS montrant sa beauté naturelle ont été partagés récemment[/caption]

Mais à la suite de la photo de bikini non éditée que Khloe, 36 ans, a tenté de faire effacer sur Internet, ses sœurs semblent avoir publié plus de clichés qui semblent plus naturels.

Bien qu’ils aient toujours combattu les rumeurs selon lesquelles ils auraient eu un peu plus d’aide que de bons coiffeurs, maquilleurs et éclairages, c’est celui qui les a poursuivis pendant des années.

Il doit être difficile d’être constamment scruté sur votre apparence, cependant, éditer des photos pour donner l’impression que vous avez six orteils n’aide pas. Oui, Kim. Nous vous regardons.

Les potins n’ont pas aidé lorsque les fans sont devenus fous de photos fortement retouchées de Khloe qui ont complètement changé l’apparence de son visage déjà magnifique.

Khloe a partagé une vidéo pour prouver à quel point elle est belle[/caption]

Le joueur de 36 ans a publié la vidéo à la suite de la photo non éditée divulguée[/caption]

Pas de maquillage Kim est aussi belle qu’elle l’est avec les filtres[/caption]

Kim a toujours nié avoir travaillé et en 2011, elle est même allée jusqu’à demander à son emblématique derriere X-RAYED de le prouver.

En fait, toutes les sœurs ont nié avoir été opérées à un moment donné, mais depuis le drame photo en bikini de Khloe, elles ont toutes partagé beaucoup plus de clichés naturels.

Et ennuyeusement pour nous, simples mortels, il semble que l’apparence de Kardashian / Jenner soit vraiment due à de bons gènes et à des dons du ciel. Ou s’occupe du diable. Qui sait.

Au milieu de la controverse du drame de sa sœur aînée, Kylie a filmé son teint impeccable de près tout en se prélassant sur son lit.

La jeune femme de 23 ans a montré sa peau rosée en posant dans une chemise de pyjama marron clair surdimensionnée et en imitant les paroles d’une chanson.

Khloe montre ses impressionnants abdos[/caption]

Kim a l’air sensationnel sans maquillage ni filtres[/caption]

La star a montré sa beauté naturelle tout en tenant sa fille Chicago[/caption]

Le petit ami de Kourtney, Travis, a partagé ce cliché de son butin – aucun filtre nécessaire[/caption]





Kylie a été rapide à souligner que ses images sur les réseaux sociaux ne sont pas éditées ces dernières semaines.

Plus tôt cette semaine, la mère d’un enfant a posé dans un haut découpé et un pantalon blanc pour un tournage qu’elle a légendé: «Dans la vraie vie».

Le magnat des cosmétiques récemment se vantait de ne pas utiliser de filtres, tout en posant dans un soutien-gorge noir sur une chaise de maquillage.

Elle a écrit: «Pas de vie de filtre» à côté d’une vidéo d’elle-même en train de se maquiller.