SÉOUL, Corée du Sud – Kim Ki-duk, un réalisateur sud-coréen de renommée internationale qui a réalisé des films sur des personnes en marge de la société qui comprenaient souvent des scènes choquantes de violence à l’égard des femmes et dont la carrière était acharnée suite à des allégations d’inconduite sexuelle, est décédé le 11 décembre en Lettonie. Il avait 59 ans.

La cause était Covid-19 et les complications cardiaques associées, a déclaré sa société de production, Kim Ki-duk Film. Selon la société, il avait suivi deux semaines de traitement pour la maladie dans un hôpital de Lettonie, où il avait récemment déménagé et aurait été à la recherche de lieux pour son prochain film.