Kim, Khloe, Kourtney et Kylie s’habillent comme maman Kris Jenner pour son anniversaire – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Kris Jenner a accueilli l’âge de 67 ans aux côtés de trois de ses quatre filles, dont Kourtney, Kimet Khloe kardashian et Kylie Jenner, qui se sont toutes habillées comme elle pour l’occasion spéciale ! Les filles adorées ont montré leurs looks épiques, qui appartenaient à différentes époques de la vie de leur mère, dans des vidéos que Kim a partagées sur Instagram. Kourtney, 43 ans, portait un survêtement rose clair et blanc, Kim, 42 ans, portait une robe à manches longues à paillettes vertes avec un col blanc et un nœud papillon noir, Khloe, 38 ans, portait une longue robe à col blanc avec un imprimé floral rouge, et Kylie , 25 ans, portait une longue robe noire sans manches.

Tous les quatre portaient également des perruques marron foncé / noires ou blondes pour reproduire la coiffure emblématique de la mère de la réalité et Kim a décrit certains de leurs looks, dans les vidéos qu’elle a partagées. Elle a appelé le look de Kourtney le Kris “Thank U, Next” tandis que Kylie était le Kris “1989”. La propre robe de Kim était celle que Kris portait auparavant en dansant sur “Lady Marmalade” de 2001 par Christina Aguilera, Mya, Roseet Lil’ Kimet elle a imité le clip emblématique dans sa propre vidéo.

la fille de Kim Nord, 9 ans, a également participé à la fête en s’habillant comme sa célèbre grand-mère. On pouvait la voir assise dans l’une des vidéos alors qu’elle était vêtue de noir comme la Kris “de tous les jours”. Elle portait également une perruque noire aux cheveux courts, comme sa mère et ses tantes. Personnalité tv Kymberly Douglas a également bercé un look Kris alors qu’elle traînait avec les Kris et ses filles pour la nuit.

La famille s’est éclatée en affichant les looks de Kris avec Kris lors de son anniversaire. Khloe a partagé un clip Instagram de la fille d’anniversaire chantant du karaoké et elle était magnifique dans une robe noire à manches longues avec une fente et un collier plein de multiples perles blanches à long brin. Il y avait aussi un clip d’elle assise à une table alors que son gâteau d’anniversaire lui était présenté. On ne sait pas si oui ou non l’autre fille de Kris, Kendall Jennerétait à la fête, mais la mannequin occupée a récemment célébré son propre anniversaire le 3 novembre et s’est rendue sur Instagram pour partager des photos et remercier ses abonnés pour les vœux d’anniversaire qu’ils lui ont envoyés.

Bien que la fête de Kris ait eu lieu vendredi, son anniversaire officiel est samedi et dès le matin, les messages d’anniversaire ont déjà commencé à affluer pour elle sur les réseaux sociaux. “Joyeux anniversaire à ma maman préférée Kris Jenner !!!” un fan a écrit sur Twitter tandis que beaucoup d’autres lui ont envoyé leurs meilleurs vœux pour une journée “merveilleuse”.