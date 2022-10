Kim Kardashian’s Mystique From X-Men Halloween Costume 2022: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian42 ans, était à peine reconnaissable alors qu’elle se transformait en X Men‘s Mystique – alias Raven Darkholme – pour Halloween. L’homme de 42 ans ressemblait au mutant à écailles bleues, joué par Rebecca Romijn dans les films originaux, et Jennifer Lawrence dans les préquelles. Kim a donné à ses millions de followers un aperçu du costume en latex moulant et de la peinture bleue assortie via son histoire Instagram le samedi 29 octobre.

Elle était dans son immense placard alors qu’elle se filmait dans le catsuit, qui semblait être de son designer préféré Balenciaga avec leur botte de couteau “pantalegging” et leurs mains gantées. Elle a ajouté une perruque rouge tranchée au look et des lentilles de contact jaunes pour imiter davantage le personnage de bande dessinée qui a été porté au grand écran des décennies plus tard.

Notamment, Rebecca a créé le rôle dans le premier X Men film en 2000, puis reprend Mystique en X2 : X-Men Unitedet X-Men: L’Affrontement final. Jennifer a repris le rôle avec les années 2011 X-Men: Première classe.

Le méchant X-Men est l’un des plus importants du verset Marvel, avec la capacité de changer de forme – faisant souvent des ravages pour les bons, y compris Halle Berryest la tempête et Hugh Jackmanc’est Wolverine. Dans la vraie vie, Kim est aussi connue pour changer son look – en particulier sa couleur de cheveux – créant un parallèle intéressant entre la star de Hulu et le personnage de bande dessinée.

Dans d’autres vidéos, Kim s’est retournée et a modélisé son look contre un mur éclairé par des projecteurs pendant que quelqu’un d’autre filmait chez elle. On ne sait pas où elle allait, cependant, cela semblait être une fête remplie de célébrités alors qu’elle interagissait avec un personnage à peine reconnaissable didy à l’extérieur du site. Le rappeur “Been Around The World” a cloué sa vision de la fin Livre de santéle Joker de la suite de Batman La nuit noire. Après avoir exécuté une routine comprenant une carte – et lui avoir dit qu’elle sentait comme «Kim Kardashian» et l’a invitée à «venir jouer» – Kim a ri et a déclaré qu’elle était «morte».