La star de télé-réalité a tweeté mercredi qu’elle tweeterait à propos de la détenue pendant les prochaines 24 heures pour soutenir #SaveBrandonBernard.

« Brandon Bernard, un père de 40 ans, va être exécuté demain par notre gouvernement fédéral. Ayant connu Brandon, je suis navré par cette exécution », a tweeté Kardashian West. « J’appelle @realDonaldTrump à accorder à Brandon une commutation et à lui permettre de vivre sa peine en prison. »

Bernard doit être exécuté par injection létale jeudi pour sa condamnation en 2000 pour l’enlèvement et le meurtre en 1999 des ministres de la jeunesse Todd et Stacie Bagley sur une réserve militaire au Texas.

L’un des coaccusés de Bernard, Christopher Vialva, a été exécuté le 22 septembre. Vialva avait 19 ans au moment des meurtres.

Vialva a tiré sur le couple à la tête, après quoi Bernard a mis le feu à la voiture avec eux toujours dans le coffre, a déclaré le ministère de la Justice. Tous deux ont été condamnés à la peine de mort, tandis que trois autres adolescents accusés ont été condamnés à de longues peines de prison.

Kardashian West a tweeté un certain nombre de supporters qui pourraient appeler pour essayer de sauver la vie de Bernard et a également expliqué pourquoi elle pensait qu’il devrait être épargné.

« #BrandonBernard ne doit pas être exécuté: 1. Il avait 18 ans à l’époque. 2. Il n’était pas le tireur. 3. Le procureur et 5 jurés soutiennent désormais la clémence. 4. Il a passé des décennies en prison sans écrire 5. Il y a un soutien bipartite pour sa commutation », écrit-elle.

Les avocats de Bernard écrivent sur son site Web qu’il garde des remords pour ses actes.

<< Brandon a passé 20 ans à réfléchir à son rôle dans la mort de Todd et de Stacie Bagley. Brandon a des remords et a honte que ses actions et son inaction aient contribué à leur mort prématurée. Brandon sait qu'il a infligé d'immenses souffrances et souffrances à la famille Bagley. , pour lequel il est profondément désolé », écrivent les avocats.

Kardashian West a eu du succès avec son plaidoyer pour la justice pénale avec lequel elle a rendu public en 2018.

C’est à ce moment-là qu’elle a aidé à la libération d’Alice Marie Johnson, une première délinquante non violente en matière de drogue qui avait purgé 21 ans d’emprisonnement à perpétuité, en faisant appel au président Trump lors d’une réunion à la Maison Blanche.

Le président a commué la peine de Johnson et elle a été libérée une semaine plus tard.