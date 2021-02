Kim Kardashian West demande le divorce de Kanye West

Christy Welder, une représentante de Kardashian West, a confirmé la demande de divorce mais a déclaré que Kardashian West n’avait aucun commentaire supplémentaire. CNN a contacté West pour obtenir des commentaires.

Le dossier cite des différences irréconciliables et Kardashian West demande la garde conjointe des quatre enfants du couple. Il cite également un accord prénuptial concernant leurs actifs.

West aurait vécu chez eux dans le Wyoming, tandis que Kardashian West serait resté en Californie avec leurs enfants.

Le couple s’est rencontré au début des années 2000, mais il faudrait des années avant qu’ils ne deviennent amoureux.

West a interviewé sa femme pour Vogue Arabia et l’a interrogée sur la première fois qu’ils se sont rencontrés.

« C’était avant la sortie de votre premier album et vous étiez connu comme producteur de musique. J’étais vraiment timide. Vous pensiez que j’étais l’assistant (du chanteur) de Brandy, ce que je n’étais pas », se souvient Kardashian West. « Depuis que tu as dit ça, c’est partout … comme » Kim est l’assistante de Brandy « . J’étais son amie et styliste. (Rires). Je pensais que tu étais attirante, gentille, très charmante, vraiment drôle, puissante – j’étais en admiration devant toi, mais j’étais vraiment timide, calme et un peu nerveuse, d’être honnête. »

Les deux ont eu des relations de haut niveau avant de rendre publique leur amour en 2012.

West a proposé à Kardashian de louer un stade de sport et d’embaucher un orchestre, sous le regard de sa famille à proximité – tout cela a été documenté et partagé sur le populaire E! série de télé-réalité « Keeping Up With the Kardashians. »

Le couple a quatre enfants ensemble. Daughter North est née en 2013, suivie d’un fils, Saint, en 2015, d’une fille, Chicago, en 2018, et d’un fils, Psalm, en 2019.

Le couple s’est soutenu dans des moments difficiles, notamment le vol de Kardashian West sous la menace d’une arme à Paris en 2016 lors d’une invasion de domicile.

En 2018, West a tweeté son admiration pour sa femme.

« La gratitude et le bonheur décrivent le mieux ce que ma femme représente pour moi », il a écrit . « Je suis profondément reconnaissant et purement heureux. »

Kardashian West, pour sa part, a également souvent défendu son mari, qui a été ouvert sur ses luttes contre le trouble bipolaire et a suscité la controverse avec ses tweets provocateurs et ses opinions politiques.

L’été dernier, Kardashian West a demandé la compréhension du public dans une publication sur les réseaux sociaux.

« Je comprends que Kanye fait l’objet de critiques parce qu’il est une personnalité publique et que ses actions peuvent parfois provoquer des opinions et des émotions fortes », a-t-elle écrit dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

« C’est une personne brillante mais compliquée qui en plus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère, et doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son trouble bipolaire. . Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent parfois ses paroles ne correspondent pas à ses intentions. »