Kim Kardashian a bombardé Donald Trump de tweets lui demandant d’épargner la vie d’un condamné à mort qui doit être exécuté jeudi.

La star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, et militante pour la réforme de la justice pénale, a lancé une dernière tentative pour sauver Brandon Bernard, un homme de 40 ans emprisonné dans l’Indiana.

Bernard a été condamné à mort en 2000 après avoir été reconnu coupable de deux chefs de meurtre.

À l’âge de 18 ans, il a été impliqué dans l’enlèvement et le vol de deux ministres de la jeunesse au Texas.

Kim a qualifié le crime de « terrible » mais a soutenu que le rôle de Bernard était « mineur par rapport à celui des autres adolescents impliqués, dont deux sont maintenant à la maison après la prison ».









Elle a maintenant cherché à utiliser son influence pour persuader le président Trump d’intervenir et d’arrêter l’exécution.

La star de télé-réalité a tweeté: « La plupart du temps, les exécutions ont lieu, en notre nom, sans qu’une grande attention leur soit accordée. C’est inacceptable.

« Pendant les prochaines 24 heures, je tweeterai sur Brandon et son cas et pourquoi sa vie devrait être épargnée par @realDonaldTrump. »

La mère de quatre enfants a exhorté ses partisans à tweeter le président en lui demandant d’agir.







Les militants ont travaillé pour sauver la vie de Bernard, arguant que pendant son procès, les procureurs ont retenu des preuves qui auraient pu influencer le jury lors de la détermination de la peine.

Ils disent qu’il n’occupait que «l’échelon le plus bas» du gang auquel les procureurs ont allégué que lui et ses coaccusés étaient affiliés.

Bernard a été condamné à mort pour sa participation aux meurtres de Todd et Stacie Bagley. Certains de ses complices avaient moins de 18 ans et n’étaient pas éligibles à la peine de mort fédérale et ont donc été condamnés à des peines de prison.







Cependant, un autre accusé, qui avait 19 ans au moment du crime, a été exécuté en septembre.

Si Bernard est mis à mort, il serait le neuvième prisonnier fédéral à être exécuté depuis que l’administration de M. Trump a mis fin à une pause de 17 ans dans les exécutions fédérales en juillet.

Kim est devenu un éminent militant pour la réforme de la justice pénale et a rencontré M. Trump à la Maison Blanche.

Son travail a conduit la grand-mère Alice Marie Johnson à être libérée de prison en 2018.

