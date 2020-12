Kim Kardashian et Kanye West vivraient actuellement séparément, bien qu’ils soient toujours ensemble.

La star de télé-réalité, 40 ans, se concentrerait sur son travail de réforme pénitentiaire tandis que son mari et rappeur Kanye poursuivrait ses propres projets.

Une source a déclaré à People que les deux hommes « vivent très souvent des vies séparées » bien qu’ils soient toujours ensemble.

Ils ont ajouté: « Kim a du travail et des projets qui sont importants pour elle, et Kanye a le sien ».

«Leurs vies ne se chevauchent pas beaucoup», a déclaré la source et que Kim est très concentrée sur son travail dans la réforme des prisons.







L’initié a expliqué que la famille de Kim était très fière d’elle.

«C’est sa passion», ont-ils ajouté.

The Mirror a contacté les représentants de Kim Kardashian et Kanye West pour obtenir leurs commentaires.

Kim a publié pour la dernière fois sur sa relation avec Kanye le 22 novembre dans un post sur Instagram.







Partageant une image en noir et blanc de la paire posant puis une carte, Kim a expliqué: « Joyeux 10e anniversaire de l’album » My Beautiful Dark Twisted Fantasy « de Kanye.

« Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de » Lost In The World « … Kanye n’a pas pu trouver certaines des paroles mais s’est rendu compte qu’il les avait dans un poème qu’il m’avait écrit qui était ma carte d’anniversaire il m’a donné pour mon 30e anniversaire.

« Il a pris le poème qu’il m’a écrit et en a fait la chanson. Je garde tout! Glissez pour voir la carte ».

Ensemble, le couple partage quatre enfants: North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, deux ans et Psalm, 18 mois.





Kanye se concentrait récemment sur l’échec de sa campagne électorale présidentielle américaine de 2020, le résultat final de l’élection voyant une victoire pour l’ancien vice-président Joe Biden et son vice-président Kamala Harris.

Dans l’intervalle, Kim s’est concentré sur la réforme des prisons, mais a récemment eu le cœur brisé lorsque le président sortant Donald Trump n’a pas réussi à commuer l’exécution du meurtrier Brandon Bernard en une peine de prison à vie.







Après son exécution jeudi, Kim a tweeté: « Je suis tellement foiré en ce moment. Ils ont tué Brandon. C’était une personne tellement réformée. Tellement plein d’espoir et positif jusqu’à la fin. Plus important encore, il est désolé, désolé pour la blessure et la douleur qu’il a causée aux autres. »

Elle a ajouté plus tard: Je pourrais continuer indéfiniment à dire à quel point Brandon était une personne incroyable. Je sais qu’il a quitté cette terre en se sentant soutenu, aimé et en paix. [dove emoji] Cela doit juste changer: notre système est tellement f *** ed up ».

